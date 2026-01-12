Jäger tötet Hund – das sorgt für Diskussionen

Ohne Vorwarnung soll ein 84-jähriger Jäger in Pettenbach (OÖ) den Border Collie „Cooper“ von seinem Hochstand aus erschossen haben. Er habe ihn mit einem Fuchs verwechselt, so die erste Rechtfertigung. Unser „Krone“-Bericht sorgt für viele Diskussionen unter der Leserschaft, auch was die Leinenpflicht betrifft. Wie sieht es damit tatsächlich aus?