Jäger tötet Hund – das sorgt für Diskussionen
Im Wald erschossen
Ohne Vorwarnung soll ein 84-jähriger Jäger in Pettenbach (OÖ) den Border Collie „Cooper“ von seinem Hochstand aus erschossen haben. Er habe ihn mit einem Fuchs verwechselt, so die erste Rechtfertigung. Unser „Krone“-Bericht sorgt für viele Diskussionen unter der Leserschaft, auch was die Leinenpflicht betrifft. Wie sieht es damit tatsächlich aus?
Der Vierbeiner, der mit einem Fuchs verwechselt worden sein soll, trug ein neongelbes, reflektierendes Brustgeschirr. Herrchen Fabian P. (30) machte den Vorfall in der „Krone“ publik und ist immer noch schwer geschockt. Aber auch viele Leser auf krone.at reagierten mit Fassungslosigkeit auf unseren Bericht, wie etwa dieser Kommentar zeigt:
