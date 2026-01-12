Bauern wählen: ÖVP will steirische Bastion halten

Der Zeitpunkt ist äußerst heikel: Ausgerechnet kurz vor der Landwirtschaftskammerwahl gibt es – nach 26 Jahren – grünes Licht für das Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen der EU und vier südamerikanischen Ländern. Die Bauern machten geschlossen dagegen mobil, auch der ÖVP-Bauernbund, der eine Mehrheit von 70 Prozent verteidigt. Er steht innerparteilich in Opposition zum Wirtschaftsbund.