Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erneut schwer verletzt

Rücktritt nach Leidenszeit: Ski-Dame hat genug!

Ski Alpin
12.01.2026 06:26
Andrea Ellenberger hat einen Schlussstrich unter ihre sportliche Karriere gezogen.
Andrea Ellenberger hat einen Schlussstrich unter ihre sportliche Karriere gezogen.(Bild: GEPA)

Nach zahlreichen schweren Verletzungen hat Andrea Ellenberger genug! Die Schweizerin hat auf Instagram angekündigt, ihre Karriere als Ski-Profi zu beenden. Zuletzt wurden bei ihr erneut ein Kreuzbandriss und ein beschädigter Meniskus festgestellt. 

0 Kommentare

„Nach 20 Jahren, in denen ich mich mit ganzem Herzen dem Skirennsport verschrieben habe, verabschiede ich mich nun davon“, kündigt Ellenberger auf Instagram an. Die 32-Jährige zieht damit einen Schlussstrich unter ihre Ski-Karriere, die zuletzt vor allem von schweren Verletzungen geprägt war. 

Im Dezember 2024 brach sich die Schweizerin bei einem Trainingssturz das rechte Bein – seither konnte sie nicht mehr an den Start gehen. Sie kämpfte verbissen um ihr Comeback, doch eine erneute Verletzung im linken Knie führte nun endgültig zur Entscheidung, ihre Skier an den Nagel zu hängen.

Keine leichte Entscheidung
„Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Einen Traum loszulassen, der mein Leben so lange geprägt hat, erfordert Zeit, Ehrlichkeit und Mut. Verletzungen zwangen mich dazu, innezuhalten, nachzudenken und zu akzeptieren, dass nicht jedes Ziel, das ich mir einst gesetzt hatte, auch erreicht werden konnte“, zeigt sich die Schweizerin ehrlich.

Lesen Sie auch:
Nach Adelboden herrscht bei Manuel Feller mehr Zuversicht. Doch die Kurssetzung sorgt beim ÖSV ...
Appell an Weltverband
Unmut beim ÖSV: „Fürchte, dass das so weitergeht!“
12.01.2026

Dennoch dankt Ellenberger allen, die sie auf diesem Weg begleitet haben. Vor allem ihren Eltern. „Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Ungewiss, emotional und voller stiller Hoffnung“, so die Schweizerin abschließend. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
160.420 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
144.909 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
138.424 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Mehr Ski Alpin
Debüt in Zauchensee
„Da ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen“
Krone Plus Logo
Klartext von Legende
„Im Slalom habt ihr etwas den Anschluss verloren“
Erneut schwer verletzt
Rücktritt nach Leidenszeit: Ski-Dame hat genug!
Appell an Weltverband
Unmut beim ÖSV: „Fürchte, dass das so weitergeht!“
Krone Plus Logo
Schlimmer als Debakel
Gleich zwei Hoffnungen für Olympia gingen flöten

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf