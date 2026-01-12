Rücktritt nach Leidenszeit: Ski-Dame hat genug!

Nach zahlreichen schweren Verletzungen hat Andrea Ellenberger genug! Die Schweizerin hat auf Instagram angekündigt, ihre Karriere als Ski-Profi zu beenden. Zuletzt wurden bei ihr erneut ein Kreuzbandriss und ein beschädigter Meniskus festgestellt.
„Nach 20 Jahren, in denen ich mich mit ganzem Herzen dem Skirennsport verschrieben habe, verabschiede ich mich nun davon“, kündigt Ellenberger auf Instagram an. Die 32-Jährige zieht damit einen Schlussstrich unter ihre Ski-Karriere, die zuletzt vor allem von schweren Verletzungen geprägt war.
Im Dezember 2024 brach sich die Schweizerin bei einem Trainingssturz das rechte Bein – seither konnte sie nicht mehr an den Start gehen. Sie kämpfte verbissen um ihr Comeback, doch eine erneute Verletzung im linken Knie führte nun endgültig zur Entscheidung, ihre Skier an den Nagel zu hängen.
Keine leichte Entscheidung
„Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Einen Traum loszulassen, der mein Leben so lange geprägt hat, erfordert Zeit, Ehrlichkeit und Mut. Verletzungen zwangen mich dazu, innezuhalten, nachzudenken und zu akzeptieren, dass nicht jedes Ziel, das ich mir einst gesetzt hatte, auch erreicht werden konnte“, zeigt sich die Schweizerin ehrlich.
Dennoch dankt Ellenberger allen, die sie auf diesem Weg begleitet haben. Vor allem ihren Eltern. „Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Ungewiss, emotional und voller stiller Hoffnung“, so die Schweizerin abschließend.
