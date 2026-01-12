Unmut beim ÖSV: „Fürchte, dass das so weitergeht!“

Feller mental „noch nicht ganz frei“

Er habe bereits in Madonna di Campiglio (Ausfall als Halbzeit-14.) gespürt, dass die Form passt. „Vom Kopf her bin ich noch nicht ganz frei, das gebe ich ehrlich zu. Aber natürlich hilft mir das für die nächsten Wochen.“ Am von ihm geliebten Chuenisbärgli fuhr Feller auch wichtige Punkte für die Start-Rangliste ein. „Ich bin jetzt auch in den Top-15 wieder gefestigt.“ Dass die Weltcupkugel heuer längst kein Thema mehr ist, könne ein Vorteil für die Tagesrennen sein, spekulierte Pfeifer: „Er ist vielleicht genau in der richtigen Position, um was Großes zu machen.“