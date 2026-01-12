„Im Slalom habt ihr etwas den Anschluss verloren“

„Der Slalom kann eine richtig brutale Sau sein!“ Michael Matt weiß, wovon er spricht. „So schön die Disziplin ist, wenn es läuft, umso grausiger ist sie, wenn es nicht läuft.“ Und für Österreichs Burschen läuft es im Stangenwald in diesem Winter noch nicht so wirklich. Eine Ski-Legende sprach Klartext.