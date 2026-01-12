Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rapid-Hit auf Krone.TV

Falscher Alarm! „Feuer will ich nur am Rasen“

Bundesliga
12.01.2026 05:30
Hoff-Thorup gibt bei Rapid die Richtung vor. Heute steigt das erste Spiel seiner Ära. Krone.TV ...
Hoff-Thorup gibt bei Rapid die Richtung vor. Heute steigt das erste Spiel seiner Ära. Krone.TV überträgt den Test gegen Ferencváros live.(Bild: Rainer Bortenschlager)

Späte Schrecksekunde für Rapid im Camp in Benidorm. Kurz vor 22 Uhr ging Samstagabend im Hotel Villa Melitana der Feueralarm los. Krone.TV überträgt heute (15 Uhr) den ersten Test gegen Ferencváros live.

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtet aus Benidorm

„Das war ein Zirkus, alle Spieler liefen auf den Gang. Vor allem die jüngeren. Wir älteren Spieler waren bei den Physios, haben es routinierter gesehen“, schmunzelt Rapids Mittelfeldmotor Lukas Grgic. Aber auch er gibt zu: „Es war eine Schrecksekunde. Man weiß, was passiert, wenn ein Feuer ausbricht.“

Kurz vor 22 Uhr ging Samstagabend im Camp im Hotel Villa Melitana der Alarm los. Zwei Minuten lang, ohrenbetäubend laut. Nicht am Gang, in jedem Zimmer. Weshalb jeder vermutete, selbst den Alarm ausgelöst zu haben.

(Bild: Rainer Bortenschlager)

Neo-Trainer Johannes Hoff-Thorup wähnte sich überhaupt im falschen Film: „Bei mir geht scheinbar immer der Feueralarm los. Dabei will ich nur auf dem Rasen ein Feuer sehen.“ Der Däne hatte auch bei den Vertragsverhandlungen in Hütteldorf das Allianz-Stadion räumen müssen. Da war es falscher Alarm. In Spanien wohl auch. Angeblich von zwei betrunkenen Hotelgästen ausgelöst. „Wir wollen es gar nicht wissen“, so Grgic. „Wir haben gesehen, dass es nicht brennt.“

Vielmehr schwärmt der 30-Jährige von der bisherigen Vorbereitung: „Man spürt bei allen die Energie, es ist ein neuer Zug drinnen, alle ziehen mit. Die Vorfreude ist riesig, es kann sehr spannend werden.“

Lesen Sie auch:
Johannes Hoff Thorup:
Rapid-Trainer freut sich auf „sehr rosige Zukunft“
07.01.2026
Abflug ins Team-Camp
Rapid: Für alle Spieler schlägt die Stunde null
09.01.2026
Neues Team
Rapid holt einen Engländer als weiteren Co-Trainer
09.01.2026

Philosophie umsetzen
Gestern flog auch Rapids Präsident Alexander Wrabetz ein, wollte sich selbst ein Bild von der (Trainings-) Arbeit machen. Martin Ndzie wird erst morgen kommen, der Kameruner musste nach dem Aus im Afrika Cup noch in die Heimat. Damit verpasst der „Sechser“ auch heute – im fast 100 Minuten entfernten La Manga – den ersten Test in der Ära von Hoff-Thorup. Um 15 Uhr gehts’s gegen Ferencváros Budapest. Live und exklusiv auf Krone.TV.

„Wir müssen gleich damit beginnen, meine Philosophie meines Fußballs umzusetzen“, sagt Hoff-Thorup. „Ich will alle Spieler, die fit sind, in Aktion sehen. Mit viel Energie. Die Burschen machen es bislang hervorragend.“

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
160.420 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Oberösterreich
Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container
144.909 mal gelesen
Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FPÖ) mit den drei Ärztinnen Katrin Ritzberger, Anna ...
Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
138.424 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Mehr Bundesliga
Rapid-Hit auf Krone.TV
Falscher Alarm! „Feuer will ich nur am Rasen“
Krone Plus Logo
Salzburgs Anrie Chase
„Die Haare und den Spieler muss man sich merken“
Krone Plus Logo
Der Neue im Porträt
Warum Sturms Georgier in Graz Körbe verteilt
Millionen fließen
Tinte ist trocken! Sturm-Wikinger als Juwel
Krone Plus Logo
Im Trainingslager
Darum gibt es für Rapid „Schach mit vollem Tempo“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf