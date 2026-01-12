Falscher Alarm! „Feuer will ich nur am Rasen“

Späte Schrecksekunde für Rapid im Camp in Benidorm. Kurz vor 22 Uhr ging Samstagabend im Hotel Villa Melitana der Feueralarm los. Krone.TV überträgt heute (15 Uhr) den ersten Test gegen Ferencváros live.
Die „Krone“ berichtet aus Benidorm
„Das war ein Zirkus, alle Spieler liefen auf den Gang. Vor allem die jüngeren. Wir älteren Spieler waren bei den Physios, haben es routinierter gesehen“, schmunzelt Rapids Mittelfeldmotor Lukas Grgic. Aber auch er gibt zu: „Es war eine Schrecksekunde. Man weiß, was passiert, wenn ein Feuer ausbricht.“
Kurz vor 22 Uhr ging Samstagabend im Camp im Hotel Villa Melitana der Alarm los. Zwei Minuten lang, ohrenbetäubend laut. Nicht am Gang, in jedem Zimmer. Weshalb jeder vermutete, selbst den Alarm ausgelöst zu haben.
Neo-Trainer Johannes Hoff-Thorup wähnte sich überhaupt im falschen Film: „Bei mir geht scheinbar immer der Feueralarm los. Dabei will ich nur auf dem Rasen ein Feuer sehen.“ Der Däne hatte auch bei den Vertragsverhandlungen in Hütteldorf das Allianz-Stadion räumen müssen. Da war es falscher Alarm. In Spanien wohl auch. Angeblich von zwei betrunkenen Hotelgästen ausgelöst. „Wir wollen es gar nicht wissen“, so Grgic. „Wir haben gesehen, dass es nicht brennt.“
Vielmehr schwärmt der 30-Jährige von der bisherigen Vorbereitung: „Man spürt bei allen die Energie, es ist ein neuer Zug drinnen, alle ziehen mit. Die Vorfreude ist riesig, es kann sehr spannend werden.“
Philosophie umsetzen
Gestern flog auch Rapids Präsident Alexander Wrabetz ein, wollte sich selbst ein Bild von der (Trainings-) Arbeit machen. Martin Ndzie wird erst morgen kommen, der Kameruner musste nach dem Aus im Afrika Cup noch in die Heimat. Damit verpasst der „Sechser“ auch heute – im fast 100 Minuten entfernten La Manga – den ersten Test in der Ära von Hoff-Thorup. Um 15 Uhr gehts’s gegen Ferencváros Budapest. Live und exklusiv auf Krone.TV.
„Wir müssen gleich damit beginnen, meine Philosophie meines Fußballs umzusetzen“, sagt Hoff-Thorup. „Ich will alle Spieler, die fit sind, in Aktion sehen. Mit viel Energie. Die Burschen machen es bislang hervorragend.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.