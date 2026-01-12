Falscher Alarm! „Feuer will ich nur am Rasen“

Neo-Trainer Johannes Hoff-Thorup wähnte sich überhaupt im falschen Film: „Bei mir geht scheinbar immer der Feueralarm los. Dabei will ich nur auf dem Rasen ein Feuer sehen.“ Der Däne hatte auch bei den Vertragsverhandlungen in Hütteldorf das Allianz-Stadion räumen müssen. Da war es falscher Alarm. In Spanien wohl auch. Angeblich von zwei betrunkenen Hotelgästen ausgelöst. „Wir wollen es gar nicht wissen“, so Grgic. „Wir haben gesehen, dass es nicht brennt.“