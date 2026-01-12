„Hässliche Szenen!“ Wirbel um Ex-Bayern-Flop

Der Portugiese erhielt anschließend aber Rückendeckung von seinem Trainer. „Ich finde, dass Ollie mit seiner Art, vor den Villa-Fans zu feiern, sehr provoziert. Er läuft einfach auf Joao zu, obwohl er leicht um ihn herumgehen könnte. Das kann ein Auslöser für etwas sein“, so Thomas Frank.