Pokal-Aus, dann:

„Hässliche Szenen!“ Wirbel um Ex-Bayern-Flop

Premier League
12.01.2026 06:56
Nach Abpfiff des FA-Cup-Matches kam es noch zu „hässlichen Szenen“.
Nach Abpfiff des FA-Cup-Matches kam es noch zu „hässlichen Szenen“.(Bild: AFP/GLYN KIRK)

Nicht nur das Aus im FA Cup gegen Aston Villa (1:2) sorgt bei Tottenham für Ärger – auch Bayern-Leihgabe Joao Palhinha verstärkt die schlechte Stimmung. Denn der Portugiese hatte nach Abpfiff seine Emotionen nicht im Griff. 

Nachdem das Pokal-Aus für Tottenham besiegelt war, kochten die Emotionen nochmal richtig hoch. Ein Jubel von Villa-Kicker Ollie Watkins wurde von Palhinha offenbar als Provokation gewertet. Der Portugiese schubste seinen Gegenspieler, der sich davon zunächst aber unbeeindruckt zeigte. 

Allerdings war Palhinha weiterhin nicht zu bremsen, verfolgte Watkins, drückte seinen Kopf an den Engländer und schubste ihn erneut. Tottenham Teamkollege Micky van de Ven versuchte den ehemaligen Bayern-Flop noch vom Villa-Spieler wegzuziehen, doch es war zu spät.

Rückendeckung vom Coach
Zwei weitere Villa-Kicker mischten sich ein und gingen auf Palhinha los. Von „hässlichen Szenen“ war in englischen Medien zu lesen. Erst nach einer Weile gelang es, die Situation wieder zu beruhigen. 

Der Portugiese erhielt anschließend aber Rückendeckung von seinem Trainer. „Ich finde, dass Ollie mit seiner Art, vor den Villa-Fans zu feiern, sehr provoziert. Er läuft einfach auf Joao zu, obwohl er leicht um ihn herumgehen könnte. Das kann ein Auslöser für etwas sein“, so Thomas Frank. 

Folgen Sie uns auf