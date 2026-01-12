Sturm bangt schon um den nächsten Mittelfeldmann

„Hässliche Szenen!“ Wirbel um Ex-Bayern-Flop
Pokal-Aus, dann:
Kaum ist die Tinte unter dem Wechsel von Tochi Chukwuani zu den Glasgow Rangers trocken, da droht Sturm Graz schon der nächste Abgang. Will sich der Meister den nächsten Transfer vergolden lassen, muss schon bald Gewissheit her. Wie denkt Trainer Fabio Ingolitsch darüber?
Ein Abgang wurde bei Meister Sturm am Sonntag offiziell. Inklusive möglicher Boni könnte der Transfer von Tochi Chukwuani zu den Glasgow Rangers knapp über fünf Millionen Euro in die Kassen spülen. Die Suche nach Ersatz für den Mittelfeldspieler läuft. Ob er noch im Trainingslager eintrifft, ist offen.
