Sturm bangt schon um den nächsten Mittelfeldmann

Ein Abgang wurde bei Meister Sturm am Sonntag offiziell. Inklusive möglicher Boni könnte der Transfer von Tochi Chukwuani zu den Glasgow Rangers knapp über fünf Millionen Euro in die Kassen spülen. Die Suche nach Ersatz für den Mittelfeldspieler läuft. Ob er noch im Trainingslager eintrifft, ist offen.