Altbürgermeister ging Online-Betrüger in die Falle

Betrug per Bestellung: Ein verlockendes Jubiläumsangebot mit 90 Prozent Rabatt entpuppte sich als kompletter Reinfall. Statt ein hochwertiges Wärmebild-Zielfernrohr zum Schnäppchenpreis zu ergattern, bekam der frühere Bürgermeister von Nikitsch (Burgenland) einen Lautsprecher um 3,80 Euro!
So ein Ärger! Skurrile Blüten treibt der Betrug mit Online-Bestellungen. Das kriminelle Spektrum reicht von gefälschten Shops über Identitätsdiebstahl bei „Käufen auf Rechnung“ bis zum gemeinen Missbrauch gestohlener Kreditkartendaten, bei dem die Opfer die Ware oft nie erhalten.
„Alles erschien unverdächtig“
Mit einer anderen dreisten Form strafbarer Cybercrime-Methoden bekam es der ehemalige Bürgermeister in Nikitsch, Johann Balogh, zu tun. Er hat zwar eine Lieferung erhalten, doch die böse Überraschung blieb ihm nicht erspart.
„Ich hatte vor Weihnachten via Internet ein für die Jagd entwickeltes Wärmebild-Zielfernrohr eines weltweit führenden Unternehmens bestellt. Dieses Produkt der Spitzenklasse war mit einem 90-Prozent-Rabatt angeboten worden, weil der renommierte Betrieb heuer ein großes Jubiläum feiert. Trotz eines verdächtig günstigen Preises wirkte das Offert aufgrund des traditionsreichen Namens und der langen Firmengeschichte als vertrauenswürdig“, erklärt Balogh.
Angebot war zu verlockend
Das hochempfindliche Hightech-Jäger-Equipment hatte der Altbürgermeister auf einer verblüffend echt wirkenden Internetseite mit dem Logo einer bekannten Supermarktkette entdeckt. Statt um knapp 2300 Euro war das Zielfernrohr scheinbar um nur 109 Euro zu haben. „Nur noch 100 Exemplare lagernd“, hieß es. Diesem verlockenden Angebot konnte Balogh nicht widerstehen.
Ich kann vor diesen Betrügern nur warnen. Lieber einmal mehr ein verlockendes Top-Angebot genau prüfen, als voreilig zugreifen und draufzahlen.
Johann Balogh, Altbürgermeister
Im Paket nur Ware um 3,80 Euro
Als nun die Bestellung bis vor die Haustür geliefert wurde und der Altbürgermeister dem Zusteller per Nachnahme 109 Euro bezahlt hat, öffnete er mit Freude die Sendung, um das gewünschte Zielfernrohr in den Händen zu halten. Doch im Nu wurden alle Erwartungen bitter enttäuscht.
Im Paket kam ein tragbarer Solar-Lautsprecher zum Vorschein, der online nur 3,80 Euro kostet. Der Jubiläumsrabatt entpuppte sich als purer Reinfall. Balogh nimmt’s dennoch gelassen. Er will die Fake-Lieferung für einen guten Zweck spenden.
