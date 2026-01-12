Kindergarten besucht, aber trotzdem kaum Deutsch

„Hässliche Szenen!“ Wirbel um Ex-Bayern-Flop
Trotz im Schnitt 2,7 Jahren im Kindergarten versteht in Wien jedes zweite Schulanfängerkind den Lehrer nicht. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) startet nun eine Personaloffensive – und spricht gegenüber der „Krone“ über Versäumnisse der Vergangenheit.
Die Zahlen liegen auf dem Tisch, sie sind amtlich und sie sind unerquicklich. Mit Stichtag 1. Oktober 2025 galten in Wiens öffentlichen Volksschulen 50,9 Prozent der Schulanfänger als außerordentliche Schüler. Das bedeutet: Mehr als jedes zweite Kind kann dem Unterricht nicht ausreichend folgen, weil die Deutschkenntnisse fehlen.
