Kindergarten besucht, aber trotzdem kaum Deutsch

Die Zahlen liegen auf dem Tisch, sie sind amtlich und sie sind unerquicklich. Mit Stichtag 1. Oktober 2025 galten in Wiens öffentlichen Volksschulen 50,9 Prozent der Schulanfänger als außerordentliche Schüler. Das bedeutet: Mehr als jedes zweite Kind kann dem Unterricht nicht ausreichend folgen, weil die Deutschkenntnisse fehlen.