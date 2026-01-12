Nach Tunnelbrand droht eine neue Stau-Katastrophe

Im Tunnel fielen Betonteile von der kaputten Decke

Beim Tunnel ist am Freitagabend ein 41-jähriger Lkw-Fahrer direkt vor dem Portal rechts von der Fahrbahn abgekommen und links gegen die Tunnelwand geschleudert. Dabei fing der Sattelzug Feuer, brannte lichterloh, Betonteile fielen von der Tunneldecke und legten das Metallskelett der Struktur darunter frei. Unter Einsatz ihres Lebens gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen und den Lkw-Fahrer zu retten – die „Krone“ berichtete ausführlich.