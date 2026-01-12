Nach Tunnelbrand droht eine neue Stau-Katastrophe

Ein halbes Jahr nachdem gleich fünf Tunnel rund um Werfen (Salzburg) umfangreich saniert wurden, brannte es jetzt im Brentenbergtunnel. Wie lange die Reparaturen dauern werden, steht bisher nicht fest. Unter den Folgen leiden vor allem die Menschen in Pfarrwerfen ...
Rote Rücklichter so weit das Auge reicht, voran geht es im Schneckentempo – wenn überhaupt. Nach dem schweren Brand im Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10), herrschte am Wochenende in Richtung Norden Stillstand. Der Stau reichte teils bis nach Eben zurück, der Zeitverlust betrug bis zu vier Stunden.
Wegen der Totalsperre des Tunnels müssen alle Fahrzeuge auf die Bundesstraße ausweichen. Wie lange noch, steht nicht fest.
Im Tunnel fielen Betonteile von der kaputten Decke
Beim Tunnel ist am Freitagabend ein 41-jähriger Lkw-Fahrer direkt vor dem Portal rechts von der Fahrbahn abgekommen und links gegen die Tunnelwand geschleudert. Dabei fing der Sattelzug Feuer, brannte lichterloh, Betonteile fielen von der Tunneldecke und legten das Metallskelett der Struktur darunter frei. Unter Einsatz ihres Lebens gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen und den Lkw-Fahrer zu retten – die „Krone“ berichtete ausführlich.
„Es ist extrem ärgerlich“, so Pfarrwerfens Bürgermeister Bernhard Weiß (ÖVP) über die aktuelle Situation. „Wir haben nach der Sanierung der Tunnelkette gerade mal ein halbes Jahr unsere Ruhe gehabt. Jetzt steht bei uns schon wieder alles still.“
Im Unterschied zu den Bauarbeiten in der Vergangenheit, gebe es derzeit keine Alternativen. „Die Leute müssen wegen der Autobahnsperre hier fahren.“
Das Stauthema ist im Ort jedenfalls in aller Munde und Gesprächsthema Nummer eins: „Die Leute sind extrem genervt“, weiß der Ortschef. Unter anderem deshalb, weil viele selbst bei Schnee auf „allen möglichen Güterwegen und Gemeindestraßen herumfahren“, um auszuweichen. Das sei nicht nur unangenehm, sondern teilweise auch gefährlich.
Noch guter Dinge ist hingegen Gollings Bürgermeister Martin Dietrich (SPÖ). Seine Gemeinde sei noch nicht vom Stau-Chaos betroffen. Details zur neuerlichen Sanierung habe er aber noch keine. Er hofft, dass die Auswirkungen dieses mal nicht so massiv werden.
Wie lange die Asfinag für die Sanierung der gut Hundert Meter des kaputten Tunnels braucht, steht noch nicht fest. Die Begutachtungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.