Der Fluch vom Mestalla ließ Affengruber kalt

„Hässliche Szenen!“ Wirbel um Ex-Bayern-Flop
Pokal-Aus, dann:
Beim einst so stolzen FC Valencia herrschen Chaos und Proteste. ÖFB-Legionäür David Affengruber hätte sich beim 1:1 mit Elche mehr verdient. Die „Krone“ staunte beim Lokalaugenschein in Spanien nicht schlecht.
Eröffnet 1923, das älteste Stadion Spaniens, 45 Grad steile Tribünen, für die Spieler ein Hexenkessel mit 50.000 Fans – das geschichtsträchtige Mestalla in Valencia ist mehr Tempel als Arena. Und für Österreichs Fußball ein schwarzes Tuch.
