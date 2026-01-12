Klopapier, Eier, Bier: So lange arbeiten Sie dafür

Viele Krone-Leser werden sich erinnern: 1980 bekam man eine Extrawurst-Semmel um fünf Schilling (umgerechnet 36 Cent). Zehn Jahre davor huschte das Krügerl Bier noch um 4,15 Schilling über den Bartresen. Die gute alte Zeit. Alles war besser, alles war billiger! Ob das stimmt? Krone+ hat nachgerechnet, die damaligen Löhne mit den heutigen Einkünften verglichen. Das Ergebnis ist erstaunlich: