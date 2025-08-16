Startgeld für Erstklässler in Tiroler Gemeinde

Wohl 23 Kinder ab Herbst neu in der Volksschule

„In Zeiten der Teuerung muss in vielen Familien leider jeder Euro zweimal umgedreht werden. Mit dieser Maßnahme setzen wir einen kleinen Beitrag zur Entlastung, damit alle Kinder, die neu eingeschult werden, einen guten Start ins neue Schuljahr haben und es keine Frage des Geldes sein sollte, wie umfangreich die Schultasche bestückt ist“, argumentiert Bürgermeister und SPÖ-LA Benedikt Lentsch das Schulstartgeld für Erstklässler. Voraussichtlich werden im September 23 Kinder vom Kindergarten in die Volksschule wechseln. Das Schulstartgeld für die Erstklässler wird daher mit insgesamt 3450 Euro veranschlagt und von der Gemeinde Zams zur Verfügung gestellt.