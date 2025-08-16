Startgeld für Erstklässler in Tiroler Gemeinde

23 Kinder starten im Herbst in der Oberländer Gemeinde Zams mit ihrer Schullaufbahn. Ab Montag zahlt Gemeinde Geld an Eltern aus. Gutscheine mit dem entsprechenden Betrag können abgeholt werden.
Die Gemeinde Zams hat erstmals vor drei Jahren ein „Schulstartgeld für Erstklässler“ ins Leben gerufen. Auch im heurigen Jahr wird jedem schulpflichtigen Kind aus Zams – das vom Kindergarten in die Volksschule wechselt – zum Schulbeginn ein Gutschein der Leistungsgemeinschaft Landeck – Zams über 150 Euro zur Verfügung gestellt. Abzuholen ist der Gutschein im Gemeindeamt ab Mitte August.
Mit dieser Maßnahme setzen wir einen kleinen Beitrag zur Entlastung, damit alle Kinder, die neu eingeschult werden, einen guten Start ins neue Schuljahr haben.
BM und SPÖ-LA Benedikt Lentsch
Bild: Birbaumer Christof
Wohl 23 Kinder ab Herbst neu in der Volksschule
„In Zeiten der Teuerung muss in vielen Familien leider jeder Euro zweimal umgedreht werden. Mit dieser Maßnahme setzen wir einen kleinen Beitrag zur Entlastung, damit alle Kinder, die neu eingeschult werden, einen guten Start ins neue Schuljahr haben und es keine Frage des Geldes sein sollte, wie umfangreich die Schultasche bestückt ist“, argumentiert Bürgermeister und SPÖ-LA Benedikt Lentsch das Schulstartgeld für Erstklässler. Voraussichtlich werden im September 23 Kinder vom Kindergarten in die Volksschule wechseln. Das Schulstartgeld für die Erstklässler wird daher mit insgesamt 3450 Euro veranschlagt und von der Gemeinde Zams zur Verfügung gestellt.
„Aufgrund zahlreicher Maßnahmen wie Gratis-Kindergarten, Schulstartgeld und dem neu gestalteten Spielplatz hat Zams offiziell vom Bundeskanzleramt das Zertifikat ,Familienfreundliche Gemeinde’ sowie das Unicef-Zusatzzertifikat ,Kinderfreundliche Gemeinde’ erhalten“, freut sich Lentsch.
