Ein Wespenstich kann zur tödlichen Gefahr werden

Die meisten Insektengift-Allergiker (etwa 75%) reagieren auf Wespenstiche – das sind etwa 200.000 Menschen hierzulande. Für sie sind diese Insekten eine echte Gefahr. Es kann zu einer schweren, mitunter lebensbedrohlichen allergischen Reaktion kommen. So gefährlich diese Allergie auch ist, so gut kann sie durch eine gezielte Diagnose festgestellt und durch eine allergen-spezifische Immuntherapie behandelt werden. Vom Arzt erklären lassen! Nur durch eine allergen-spezifische Immuntherapie (AIT) ist es möglich, sich vor übermäßigen allergischen Reaktionen zu schützen und angst- sowie stressfrei die warme Jahreszeit verbringen zu können.