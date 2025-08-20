Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Insektenstichallergie

Ein Wespenstich kann zur tödlichen Gefahr werden

Gesund
20.08.2025 06:00
Wenn man auf Wespenstiche allergisch reagiert, sollte man immer ein Notfallset bei sich haben.
Wenn man auf Wespenstiche allergisch reagiert, sollte man immer ein Notfallset bei sich haben.(Bild: H. Bellmann)

Etwa jeder 30. Österreicher ist schwer allergisch gegen den Stich einer Biene oder Wespe. Das kann bis zu einem lebensbedrohlichen, anaphylaktischen Schock führen. Hier erfahren Sie, was man vorbeugend tun kann und welche Notfallmaße hilft. 

0 Kommentare

Die meisten Insektengift-Allergiker (etwa 75%) reagieren auf Wespenstiche – das sind etwa 200.000 Menschen hierzulande. Für sie sind diese Insekten eine echte Gefahr. Es kann zu einer schweren, mitunter lebensbedrohlichen allergischen Reaktion kommen. So gefährlich diese Allergie auch ist, so gut kann sie durch eine gezielte Diagnose festgestellt und durch eine allergen-spezifische Immuntherapie behandelt werden. Vom Arzt erklären lassen! Nur durch eine allergen-spezifische Immuntherapie (AIT) ist es möglich, sich vor übermäßigen allergischen Reaktionen zu schützen und angst- sowie stressfrei die warme Jahreszeit verbringen zu können.

Die Erfolgsrate der allergiespezifischen Immuntherapie bei einer Wespengift-Allergie ist nahezu 100 Prozent. Eine derart gute Wirkung hat keine andere medizinische Behandlung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt diese Immuntherapie, deren Kosten von der Krankenkasse zur Gänze übernommen werden, ausdrücklich auch für Kinder ab 5 Jahren.

Zu wenig Betroffene einer Insektengiftallergie entscheiden sich für eine Immuntherapie.
Zu wenig Betroffene einer Insektengiftallergie entscheiden sich für eine Immuntherapie.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

So funktioniert die Immuntherapie
Der Betroffene bekommt den Allergie-Auslöser monatlich über einen Zeitraum von drei, besser aber fünf Jahren in den Oberarm injiziert. In anfangs steigender Dosierung (Aufdosierungsphase) gewöhnt sich der Körper langsam und nachhaltig an das Insektengift. Mit Erreichen der sogenannten Erhaltungsdosis sind die Patienten geschützt.

Diese Aufdosierungsphase kann auf zwei Arten durchgeführt werden:

  •  Stationär als Schnell-Schema. Danach ist nur noch eine Spritze etwa alle vier Wochen beim niedergelassenen Facharzt nötig (Erhaltungsphase). Das Schnell-Schema ist mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt verbunden. Ihr Vorteil: Die Therapie kann kurz vor oder sogar während der Saison gestartet werden und bietet einen raschen Schutz bereits nach der ersten Woche.
  •  Ambulante Aufdosierung dauert mehrere Monate und sollte idealerweise vor der Flugzeit der Insekten beendet sein.

Für den Notfall: Die möglichst schnelle Gabe von Adrenalin kann für Anaphylaxie-Patienten lebensrettend sein! Deshalb gibt es Adrenalin-Autoinjektoren, die vom Patienten selbst angewendet werden können. Sie sind Teil eines Notfall-Sets, das Anaphylaktiker stets mit sich führen sollten. 

Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Karin Rohrer-Schausberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Tipps von Experten
So bleiben Sie gesund im Urlaub und auf Reisen
Klein, aber mächtig
Multitalent Schilddrüse: So wichtig ist das Organ
Kardiale Amyloidose
Wie man seltene Krankheit erkennt und behandelt
Frauengesundheit
Infektionen im Intimbereich: Symptome und Therapie
Experte klärt auf
Gesunde Venen: Darauf kommt es an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
205.501 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
181.467 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
146.713 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3107 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Mehr Gesund
Insektenstichallergie
Ein Wespenstich kann zur tödlichen Gefahr werden
Krone Plus Logo
„Wechsel“ ab Mitte 30
Wenn die Menopause bei jungen Frauen eintritt
Spannende Entdeckung
Nicht nur die Nase, auch die Lunge kann „riechen“
Leser fragen
Kann ich sicher sein, dass mein Baby gesund ist?
Schädigt die Plazenta
Luftverschmutzung als Risiko bei Schwangerschaft

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf