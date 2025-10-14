„Wundere mich“: Nagelsmann von Debatte genervt

„Lässt ihn nicht völlig kalt“

Bundestrainer Nagelsmann nutzte nach dem Spiel die Gelegenheit, um die aufgeheizte Diskussion zu beenden. „Als nicht zielführend“ bezeichnete er die ständigen Fragen nach der Nummer eins. „Jeder, der Mensch ist, kann sich gut vorstellen, dass es ihn nicht völlig kaltlässt“, sagte er bei RTL und stellte klar: „In den letzten zehn Spielen haben wir keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten. Wir haben aktuell kein Torwartproblem.“