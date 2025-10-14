Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach WM-Quali-Sieg

„Wundere mich“: Nagelsmann von Debatte genervt

Fußball International
14.10.2025 07:53
Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann(Bild: AFP/APA/Daniel ROLAND)

DFB-Trainer Julian Nagelsmann ist die andauernde Torwart-Debatte leid. Schlussmann Oliver Baumann steht in der Kritik, Rufe nach einer Rückkehr von Manuel Neuer werde laut. „Meines Wissens ist Manu zurückgetreten. Ich wundere mich, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren“, so Nagelsmann nach dem 1:0-Erfolg in der WM-Qualifikation gegen Nordirland.

0 Kommentare

Nach dem Spiel im Windsor Park wurde Baumann gefragt, ob er sich nun Hoffnungen auf die WM 2026 machen dürfe. „Da würde ich appellieren, dass wir die kurzfristigen Ziele angehen sollen. Für mich ist es so, dass ich so eine Leistung wie heute abliefern möchte“, sagte der 35-Jährige. Das WM-Ticket zähle für ihn, nicht die persönliche Perspektive.

Zitat Icon

Ich wundere mich, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren.

Julian Nagelsmann über die Tormann-Debatte im deutschen Nationalteam

Lesen Sie auch:
Nick Woltemade erzielte den goldenen Treffer.
WM-Quali
Deutschland müht sich in Nordirland zum Sieg
13.10.2025

„Lässt ihn nicht völlig kalt“
Bundestrainer Nagelsmann nutzte nach dem Spiel die Gelegenheit, um die aufgeheizte Diskussion zu beenden. „Als nicht zielführend“ bezeichnete er die ständigen Fragen nach der Nummer eins. „Jeder, der Mensch ist, kann sich gut vorstellen, dass es ihn nicht völlig kaltlässt“, sagte er bei RTL und stellte klar: „In den letzten zehn Spielen haben wir keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten. Wir haben aktuell kein Torwartproblem.“

Oliver Baumann
Oliver Baumann(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Baumann, der in acht Länderspielen viermal zu null blieb, überzeugte auch in Belfast, besonders in der Schlussphase. „Olli hat es überragend gemacht. Man hat das Gefühl, da ist jemand, auf den man sich immer verlassen kann, auch in brenzligen Situationen“, lobte Bayern-Verteidiger Jonathan Tah.

„Ich wundere mich, ...“
Für Nagelsmann ist die Dauerdebatte auch mit Blick auf Manuel Neuer überflüssig: „Ich glaube, das ist für keinen von Vorteil. Auch nicht für Manu. Für die Ruhe, die er bei Bayern braucht, für seine zweifelsfrei guten Leistungen. Meines Wissens ist Manu auch zurückgetreten. Ich wundere mich, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
307.752 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
159.465 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
128.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3249 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1272 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
939 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Mehr Fußball International
Nach WM-Quali-Sieg
„Wundere mich“: Nagelsmann von Debatte genervt
Krone Plus Logo
Venezias Michi Svoboda
„Habe mir selbst das schönste Geschenk gemacht!“
Ab 20.45 Uhr LIVE
Konferenz mit England, Portugal, Italien & Spanien
WM-Quali
Deutschland müht sich in Nordirland zum Sieg
WM-Qualifikation
Foda gewinnt in Schweden, Frankreich stolpert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf