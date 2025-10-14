„Wundere mich“: Nagelsmann von Debatte genervt

DFB-Trainer Julian Nagelsmann ist die andauernde Torwart-Debatte leid. Schlussmann Oliver Baumann steht in der Kritik, Rufe nach einer Rückkehr von Manuel Neuer werde laut. „Meines Wissens ist Manu zurückgetreten. Ich wundere mich, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren“, so Nagelsmann nach dem 1:0-Erfolg in der WM-Qualifikation gegen Nordirland.
Nach dem Spiel im Windsor Park wurde Baumann gefragt, ob er sich nun Hoffnungen auf die WM 2026 machen dürfe. „Da würde ich appellieren, dass wir die kurzfristigen Ziele angehen sollen. Für mich ist es so, dass ich so eine Leistung wie heute abliefern möchte“, sagte der 35-Jährige. Das WM-Ticket zähle für ihn, nicht die persönliche Perspektive.
„Lässt ihn nicht völlig kalt“
Bundestrainer Nagelsmann nutzte nach dem Spiel die Gelegenheit, um die aufgeheizte Diskussion zu beenden. „Als nicht zielführend“ bezeichnete er die ständigen Fragen nach der Nummer eins. „Jeder, der Mensch ist, kann sich gut vorstellen, dass es ihn nicht völlig kaltlässt“, sagte er bei RTL und stellte klar: „In den letzten zehn Spielen haben wir keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten. Wir haben aktuell kein Torwartproblem.“
Baumann, der in acht Länderspielen viermal zu null blieb, überzeugte auch in Belfast, besonders in der Schlussphase. „Olli hat es überragend gemacht. Man hat das Gefühl, da ist jemand, auf den man sich immer verlassen kann, auch in brenzligen Situationen“, lobte Bayern-Verteidiger Jonathan Tah.
Für Nagelsmann ist die Dauerdebatte auch mit Blick auf Manuel Neuer überflüssig: „Ich glaube, das ist für keinen von Vorteil. Auch nicht für Manu. Für die Ruhe, die er bei Bayern braucht, für seine zweifelsfrei guten Leistungen. Meines Wissens ist Manu auch zurückgetreten. Ich wundere mich, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren.“
