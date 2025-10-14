Weltmeister warnt: „McLaren muss aufwachen“

Häkkinen glaubt an McLaren

Mika Häkkinen hingegen will sich noch nicht auf einen Weltmeister festlegen, ist jedoch davon überzeugt, dass McLaren den Titel nicht mehr hergeben wird. „Das Team wird den Fahrern sicherlich Anweisungen geben, um Probleme zu vermeiden. Beide sind sehr gut, Lando hat viel mehr Erfahrung. Das ist sehr wichtig. Aber er hat auch weniger Punkte. Ich weiß also nicht genau. Einer von beiden wird es machen“, freut sich der Finne auf spannende letzte Rennen.