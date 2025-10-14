Weltmeister warnt: „McLaren muss aufwachen“

„Die beiden bei McLaren leiden zu sehr unter dem Druck. Sie müssen endlich aufwachen“, ist Jacques Villeneuve mittlerweile davon überzeugt, dass die Papayas den Fahrer-Titel in der Formel 1 verspielen werden. Verstappen werde sich erneut zum Champion krönen, ist sich der Weltmeister von 1997 sicher.
„Es wird Verstappens schönste WM sein“, zitiert die italienische „Gazzetta dello Sport“ Villeneuve. Warum sich der Kanadier festlegt? „Die beiden bei McLaren leiden zu sehr unter dem Druck. Sie müssen endlich aufwachen.“ Während Verstappen stets cool bleibt, zeigen Oscar Piastri und Lando Norris, so Villeneuve, langsam Nerven.
Häkkinen glaubt an McLaren
Mika Häkkinen hingegen will sich noch nicht auf einen Weltmeister festlegen, ist jedoch davon überzeugt, dass McLaren den Titel nicht mehr hergeben wird. „Das Team wird den Fahrern sicherlich Anweisungen geben, um Probleme zu vermeiden. Beide sind sehr gut, Lando hat viel mehr Erfahrung. Das ist sehr wichtig. Aber er hat auch weniger Punkte. Ich weiß also nicht genau. Einer von beiden wird es machen“, freut sich der Finne auf spannende letzte Rennen.
Aktuell führt Piastri die Weltmeisterschaft mit 336 Punkten an. 22 Zähler hinter dem Australier lauert Teamkollege Norris, weitere 41 Punkte dahinter liegt Titelverteidiger Verstappen auf Rang drei.
