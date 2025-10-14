Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Papayas unter Druck

Weltmeister warnt: „McLaren muss aufwachen“

Formel 1
14.10.2025 09:16
Verspielen Lando Norris (l.) und Oscar Piastri noch den Fahrer-Titel?
Verspielen Lando Norris (l.) und Oscar Piastri noch den Fahrer-Titel?(Bild: AFP/PHILIPPE LOPEZ)

„Die beiden bei McLaren leiden zu sehr unter dem Druck. Sie müssen endlich aufwachen“, ist Jacques Villeneuve mittlerweile davon überzeugt, dass die Papayas den Fahrer-Titel in der Formel 1 verspielen werden. Verstappen werde sich erneut zum Champion krönen, ist sich der Weltmeister von 1997 sicher.

0 Kommentare

„Es wird Verstappens schönste WM sein“, zitiert die italienische „Gazzetta dello Sport“ Villeneuve. Warum sich der Kanadier festlegt? „Die beiden bei McLaren leiden zu sehr unter dem Druck. Sie müssen endlich aufwachen.“ Während Verstappen stets cool bleibt, zeigen Oscar Piastri und Lando Norris, so Villeneuve, langsam Nerven.

Jacques Villeneuve
Jacques Villeneuve(Bild: AFP/APA/Marco BERTORELLO)

Häkkinen glaubt an McLaren
Mika Häkkinen hingegen will sich noch nicht auf einen Weltmeister festlegen, ist jedoch davon überzeugt, dass McLaren den Titel nicht mehr hergeben wird. „Das Team wird den Fahrern sicherlich Anweisungen geben, um Probleme zu vermeiden. Beide sind sehr gut, Lando hat viel mehr Erfahrung. Das ist sehr wichtig. Aber er hat auch weniger Punkte. Ich weiß also nicht genau. Einer von beiden wird es machen“, freut sich der Finne auf spannende letzte Rennen.

Aktuell führt Piastri die Weltmeisterschaft mit 336 Punkten an. 22 Zähler hinter dem Australier lauert Teamkollege Norris, weitere 41 Punkte dahinter liegt Titelverteidiger Verstappen auf Rang drei.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
312.125 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
160.201 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
129.474 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3260 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1273 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
931 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf