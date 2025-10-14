Warum habe ich rote Flecken im Gesicht?

Als besonders effizient gilt die IPL-Lasertherapie (Intense Pulsed Light), eine Form der Lichttherapie: Sie „verblitzt“ sozusagen gezielt die erweiterten Gefäße. Die thermische Reaktion führt zu einer Verdampfung der störenden Äderchen und einem Schrumpfen der erweiterten Gefäße. Bereits wenige Tage nach der Behandlung ist ein Ergebnis sichtbar. Für dauerhafte Erfolge sind meist mehrere Sitzungen sinnvoll.