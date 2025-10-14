Vorteilswelt
Hochzeit in Venedig

Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!

Adabei Österreich
14.10.2025 09:43
Überglücklich im Hafen der Ehe! Kunstsammlerin Francesca von Thyssen-Bornemisza hat Ja zu Markus ...
Überglücklich im Hafen der Ehe! Kunstsammlerin Francesca von Thyssen-Bornemisza hat Ja zu Markus Reyman gesagt!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Ein Hauch von Adel, Kunst und Romantik in der Lagunenstadt: Baroness Francesca von Thyssen-Bornemisza (67) hat am 10. Oktober in Venedig ihren Lebensgefährten, den deutschen Kunstexperten Markus Reymann (49), geheiratet! 

0 Kommentare

Die standesamtliche Trauung fand in der eleganten Sala Stucchi des legendären Excelsior Hotels statt – ein Ort, der perfekt zu diesem stilvollen Paar passt.

Die Verbindung der beiden ist mehr als romantisch – sie ist auch eine Fusion aus Kunst und Meeresleidenschaft. Francesca, Gründerin und Vorsitzende der TBA21 – Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Foundation, lernte Reymann kennen, als er 2011 zum Team stieß. Gemeinsam gründeten sie später Ocean Space in der ehemaligen Kirche San Lorenzo, wo auch der Hochzeitsempfang stattfand.

Mit flottem Kurzhaarschnitt und im lässigen weißen Kostüm feierte Francesca Thyssen-Bornemisza ...
Mit flottem Kurzhaarschnitt und im lässigen weißen Kostüm feierte Francesca Thyssen-Bornemisza ihre zweite Hochzeit.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Das Foto zeigt Francesca Thyssen-Bornemisza im Jänner 1993 bei der Hochzeit mit Kaiser-Enkel ...
Das Foto zeigt Francesca Thyssen-Bornemisza im Jänner 1993 bei der Hochzeit mit Kaiser-Enkel Karl Habsburg-Lothringen, von dem sie seit 2003 geschieden ist.(Bild: Peter Kurz / CONTRAST / picturedesk.com)

Unter den Gästen: Francescas 93-jährige Mutter Fiona Campbell-Walter, ihr Halbbruder Borja Thyssen-Bornemisza mit Ehefrau Blanca, Pop-Ikone Grace Jones sowie Francescas drei Kinder aus ihrer Ehe mit Erzherzog Karl von Österreich – Eleonore (31), Ferdinand (28) und Gloria (25).

Ein zweiter Empfang folgte laut „Bild“ am nächsten Tag im historischen Arsenale von Venedig – ein symbolträchtiger Ort für eine Frau, die seit Jahrzehnten Brücken zwischen Kunst, Kultur und Ozeanforschung schlägt.

Erzherzogin Gloria von Österreich
Erzherzogin Gloria von Österreich(Bild: PPS/www.PPS.at)
Grace Jones
Grace Jones(Bild: PPS/www.PPS.at)

Die 1958 in Lausanne geborene Baroness, Tochter des legendären Kunstsammlers Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza und des britischen Topmodels Fiona Campbell-Walter, beweist mit dieser späten Liebe einmal mehr: Eleganz, Leidenschaft und Stil sind zeitlos.

Venedig
