Pkw und Bus kollidiert – mehrere Verletzte

Einen Großeinsatz von Rettungskräften löste am Montag die Kollision eines Autos mit einem regionalen Linienbus in Telfs aus. Bei den Insassen handelt es sich vielfach um Kinder und Jugendliche. Über schwere Verletzungen wurde vorerst nichts bekannt.
Laut ersten Informationen wurden die Insassen – es befanden sich großteils Kinder und Jugendliche im Bus – leicht bis mittelschwer verletzt. Die Betroffenen wurden in die Krankenhäuser in Innsbruck und Hall eingeliefert. Über den genaueren Unfallhergang war vorerst nichts bekannt. Fest steht, dass es gegen 16.30 Uhr auf der Kreuzung Birkenbergstraße/Föhrenweg zum Zusammenprall eines Pkw mit dem Bus gekommen war.
Rotes Kreuz mit 25 Sanitätern vor Ort
Der Unfall hatte laut Leitstelle Tirol einen größeren Einsatz von Blaulichtorganisationen zur Folge. Das Rote Kreuz Telfs war mit 25 Sanitätern und zwei Notärzten an Ort und Stelle. Zudem rückten die Feuerwehr und die Polizei aus.
