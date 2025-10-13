Pkw und Bus kollidiert – mehrere Verletzte

Laut ersten Informationen wurden die Insassen – es befanden sich großteils Kinder und Jugendliche im Bus – leicht bis mittelschwer verletzt. Die Betroffenen wurden in die Krankenhäuser in Innsbruck und Hall eingeliefert. Über den genaueren Unfallhergang war vorerst nichts bekannt. Fest steht, dass es gegen 16.30 Uhr auf der Kreuzung Birkenbergstraße/Föhrenweg zum Zusammenprall eines Pkw mit dem Bus gekommen war.