Heute steht René Benko in Innsbruck vor Gericht

Es wird ernst für René Benko. Am Dienstag wird er vor der Richterin sowie zwei Schöffen im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Innsbruck Platz nehmen. Der Vorwurf: Betrügerische Krida – und weil der mutmaßliche Schaden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit 667.566 Euro beziffert ist, drohen dem Signa-Gründer ein bis zehn Jahre Haft.