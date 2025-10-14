Heute steht René Benko in Innsbruck vor Gericht

Heute wird es ernst für Milliardenpleitier René Benko. Ab 9 Uhr steht der einstige Immobilienjongleur am Landesgericht Innsbruck vor Gericht – wenn auch nur in einem verhältnismäßig „kleinen“ Verfahrenskomplex. Die „Krone“ ist vor Ort, verfolgen Sie alle Entwicklungen hier im Liveticker!
Es wird ernst für René Benko. Am Dienstag wird er vor der Richterin sowie zwei Schöffen im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Innsbruck Platz nehmen. Der Vorwurf: Betrügerische Krida – und weil der mutmaßliche Schaden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit 667.566 Euro beziffert ist, drohen dem Signa-Gründer ein bis zehn Jahre Haft.
Der erste Komplex der Anklage betrifft die Villa der Benkos auf der Hungerburg, die als neuer Familiensitz dienen sollte, und Mietvorauszahlungen für ebendiese. Der zweite Komplex der Anklage bezieht sich auf eine Zahlung Ende November 2023 an seine Mutter.
Die „Krone“ ist vor Ort und berichtet via Liveticker aus dem Gericht!
Der Niedergang von René Benkos Signa-Gruppe hatte die größte Pleite der europäischen Nachkriegsgeschichte verursacht. Seit dem Zusammenbruch des einstigen Immobilienkonzerns Ende 2023 wurde über das Vermögen von insgesamt 156 Gesellschaften ein Insolvenzverfahren eröffnet, 138 in Wien und 18 in Innsbruck. Alleine heuer meldeten 99 der über eintausend Signa-Gesellschaften Insolvenz an.
