Bärig! „Erich“ darf seit zehn Jahren echt aufleben

Der sanfte Riese „Erich“ verbringt im Bärenwald Arbesbach im Waldviertel (NÖ) ein bestmöglich artgerechtes Leben. In der von Vier Pfoten geführten Tierstation leben Bären, die zuvor oft aus verheerenden Bedingungen gerettet werden müssen.
Bärig! Der Bärenwald Arbesbach im Waldviertler Bezirk Zwettl bietet Bären, die in freier Wildbahn nicht mehr zurechtkommen können, einen Platz, um bestmöglich artgerecht ihr restliches Leben zu verbringen.
Der braune Riese „Erich“ wurde 2010 im ehemaligen Tierpark Enghagen in Oberösterreich geboren und lebt nun seit bereits zehn Jahren im Waldviertel. Mit seinen 300 Kilogramm gilt er als „stattlicher Bursche“ bei den Pflegern des von Vier Pfoten geführten Bärenwaldes.
Sensibel und scheu
Er dürfte sich seiner Kraft und Größe gar nicht so recht bewusst sein, ist er doch der Erste, der Konflikten aus dem Weg geht. Und auch Neues und Unbekanntes erkundet er nur ganz zaghaft. Der sanfte, sensible Riese bekam zu seinem Jahrestag ein extragroßes Futterpaket serviert, das er genüsslich mampfte und mit der Verpackung spielte. Gerne planscht „Erich“ auch im Teich – egal bei welchem Wetter.
