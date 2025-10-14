Bärig! „Erich“ darf seit zehn Jahren echt aufleben

Sensibel und scheu

Er dürfte sich seiner Kraft und Größe gar nicht so recht bewusst sein, ist er doch der Erste, der Konflikten aus dem Weg geht. Und auch Neues und Unbekanntes erkundet er nur ganz zaghaft. Der sanfte, sensible Riese bekam zu seinem Jahrestag ein extragroßes Futterpaket serviert, das er genüsslich mampfte und mit der Verpackung spielte. Gerne planscht „Erich“ auch im Teich – egal bei welchem Wetter.