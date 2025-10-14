Penalty-Goldtor von Rossi bei Minnesota-Sieg

Der Vorarlberger Marco Rossi erzielte in der NHL im Penaltyschießen (Shootout) das Goldtor zum 4:3 im Heimspiel seiner Minnesota Wild gegen die Los Angeles Kings.
Im ersten Drittel zog das Heimteam durch drei Powerplay-Tore innerhalb von 90 Sekunden davon, wobei Rossi beim ersten den Assist beisteuerte. Die Torschützen waren Jared Spurgeon (15.), Kirill Kaprizov und Matt Boldy (jeweils 17.). Auf ein torloses zweites Drittel folgte im Schlussdrittel der Gegenschlag der Gäste, die durch Kevin Fiala (44.) und Quinton Byfield (47.) auf 2:3 verkürzten und nur 46 Sekunden vor dem Spielende durch Adrian Kempe den Ausgleich erzielten.
Rossi sorgte für die Entscheidung
Es folgte eine torlose Verlängerung, und auch im Penaltyschießen vergaben jeweils die ersten drei Schützen beider Teams. Als letzter Schütze seines Teams trat Marco Rossi an und erzielte einen Treffer. Die Kings konnten dem nichts mehr entgegensetzen: Andrei Kuzmenko scheiterte als letzter Schütze an Wild-Goalie Jesper Wallstedt.
