Penalty-Goldtor von Rossi bei Minnesota-Sieg

Im ersten Drittel zog das Heimteam durch drei Powerplay-Tore innerhalb von 90 Sekunden davon, wobei Rossi beim ersten den Assist beisteuerte. Die Torschützen waren Jared Spurgeon (15.), Kirill Kaprizov und Matt Boldy (jeweils 17.). Auf ein torloses zweites Drittel folgte im Schlussdrittel der Gegenschlag der Gäste, die durch Kevin Fiala (44.) und Quinton Byfield (47.) auf 2:3 verkürzten und nur 46 Sekunden vor dem Spielende durch Adrian Kempe den Ausgleich erzielten.