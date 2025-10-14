Teils saftige Preise: Skifahren wird wieder teurer

Tickets für alle erwerbbar

Die Tickets können nur bei Vorverkaufsstellen und nicht online erworben werden. Dafür steht es nach einer Klagsdrohung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) mittlerweile allen offen – unabhängig vom Hauptwohnsitz. Diese Kompromisslösung soll die vormaligen „Einheimischenpreise“ der Verbundkarten über einen Umweg erhalten.