Die Gespräche laufen

Bahnt sich Formel-1-Hammer um Christian Horner an?

Formel 1
14.10.2025 09:35
Steht Christian Horner kurz vor der Rückkehr in die Formel 1?
Steht Christian Horner kurz vor der Rückkehr in die Formel 1?(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Bahnt sich etwa ein Formel-1-Hammer um Christian Horner an? Der Brite könnte schon bald in die Motorsport-Königsklasse zurückkehren. Aktuell laufen offenbar die Gespräche mit Ferrari.

0 Kommentare

Im Juli war Horner aufgrund der sportlichen Talfahrt und eines internen Machtkampfs bei Red Bull entlassen worden. Vor Kurzem einigten sich beide Seiten auf eine satte Abfindung in zweistelliger Millionenhöhe.

Christian Horner
Christian Horner(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mark Thompson)

Es ist kein Geheimnis, dass Horner nach seinem Aus bei Red Bull mit einer raschen Rückkehr in die Formel 1 liebäugelt. Der 51-Jährige rufe derzeit „so ziemlich jeden Teambesitzer“ an, verriet Aston-Martin-Rennleiter Andy Cowell am Rande des Grand Prix in Singapur.

Wie die „Daily Mail“ nun berichtet, führt Horner Gespräche mit einigen Teams. Spannend: Auch Ferrari zeigt Interesse, die Verhandlungen laufen – das wäre jedenfalls ein spektakulärer Deal!

Lesen Sie auch:
Im Juli trennte sich Red Bull Racing von Teamchef Christian Horner.
Brisanter Bericht
3,4 Millionen Euro für Christian Horners Affäre?
07.10.2025
Schnelle F1-Rückkehr?
Horner „ruft so ziemlich jeden Teambesitzer an“
04.10.2025

Vasseur unter Druck
John Elkann, der Konzern-Vorsitzende bei Ferrari, hat offenbar kein Vertrauen mehr in seinen aktuellen Teamchef Fred Vasseur. Der einstige Top-Rennstall fährt in der laufenden Formel-1-Saison nur hinterher.

