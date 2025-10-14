Bahnt sich Formel-1-Hammer um Christian Horner an?

Bahnt sich etwa ein Formel-1-Hammer um Christian Horner an? Der Brite könnte schon bald in die Motorsport-Königsklasse zurückkehren. Aktuell laufen offenbar die Gespräche mit Ferrari.
Im Juli war Horner aufgrund der sportlichen Talfahrt und eines internen Machtkampfs bei Red Bull entlassen worden. Vor Kurzem einigten sich beide Seiten auf eine satte Abfindung in zweistelliger Millionenhöhe.
Es ist kein Geheimnis, dass Horner nach seinem Aus bei Red Bull mit einer raschen Rückkehr in die Formel 1 liebäugelt. Der 51-Jährige rufe derzeit „so ziemlich jeden Teambesitzer“ an, verriet Aston-Martin-Rennleiter Andy Cowell am Rande des Grand Prix in Singapur.
Wie die „Daily Mail“ nun berichtet, führt Horner Gespräche mit einigen Teams. Spannend: Auch Ferrari zeigt Interesse, die Verhandlungen laufen – das wäre jedenfalls ein spektakulärer Deal!
Vasseur unter Druck
John Elkann, der Konzern-Vorsitzende bei Ferrari, hat offenbar kein Vertrauen mehr in seinen aktuellen Teamchef Fred Vasseur. Der einstige Top-Rennstall fährt in der laufenden Formel-1-Saison nur hinterher.
