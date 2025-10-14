Alec Baldwin kracht mit Hilarias Auto gegen Baum!

Glück im Unglück für Alec und Stephen Baldwin. Die Schauspiel-Brüder krachten mit dem Range Rover von Hilaria Baldwin gegen einen Baum – blieben aber unverletzt. In einem Instagram-Video enthüllt Alec jetzt, wem er die Schuld an dem Crash gibt: dem Fahrer eines Müllabfuhrwagens.
Der 67-Jährige verriet, dass er das Wochenende mit seinem Bruder das The Hamptons International Film Festival in der Nobel-Enklave vor New York City besucht hatte. Als sie am Montagvormittag zurückfuhren, „hat mir dieser Typ den Weg abgeschnitten.“
Müllauto in Größe eines Wals
Baldwin weiter: „Er fuhr dieses riesige Müllauto, das die Größe eines Wals hatte. Das größte Müllauto, das ich je gesehen habe.“ Um eine Kollision zu vermeiden, habe er das Steuer seines weißen Range Rovers nach rechts gerissen: „Deshalb bin ich gegen einen Baum, einen dicken fetten Baum gefahren. Und der Wagen ist ziemlich kaputt.“
Obwohl er und sein Bruder „alles gut überstanden haben“, sieht Alec ein weiteres Problem: „Ich habe das Auto meiner Frau gecrasht und das tut mir total leid.“ Scheinbar um Hilaria Baldwins Laune zu verbessern, schwärmte er im Instagram-Video über sie: „Hilaria, ich liebe dich mehr als alles andere und bin sehr stolz auf mich.“
Immerhin soll es sich laut Augenzeugenberichten in der „New York Post“ um keinen Totalschaden handeln. Nur die vordere Stoßstange und die Motorhaube sollen eingebeult sein.
