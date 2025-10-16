Vater des Leuchtturmlaufes erobert New York City

Papa Wolfgang Gisch ist seit Jahren begeisterter Läufer und sowohl Vater des Leuchtturmlaufes, als auch sein Organisator. Zum Geburtstag hat er heuer von Tochter Laura einen Startplatz für den New York Marathon bekommen.
Der Podersdorfer ist seit vielen, vielen Jahren ein begeisterter Läufer und war auch schon bei diversen Triathlons und Marathons, sowie beim Ironman mit dabei. Sein Highlight bis jetzt war der Lauf auf der Chinesischen Mauer, den er sich selbst zum 50. Geburtstag geschenkt hatte.
