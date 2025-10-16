Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Tier geschossen

Ausgebüxte junge Rinder trampeln über Kinder

Vorarlberg
16.10.2025 10:35
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Birbaumer Christof)

Keine Lust auf einen Messebesuch hatten drei kleine Rinder. Am Mittwochnachmittag büxten sie vom OLMA-Messegelände im benachbarten St. Gallen (Schweiz) aus. Die Tiere rannten über das Jahrmarktgelände und stießen mehrere Menschen nieder. Zwei Kinder wurden dabei leicht verletzt. 

0 Kommentare

Kurz nach 15 Uhr wurden die Beamten der Stadtpolizei St. Gallen über die Flucht der Rinder vom OLMA-Messegelände verständigt. Die Tiere waren quer über das Gelände gelaufen – einige der Besucher schafften es nicht mehr, rechtzeitig auszuweichen. Dabei wurde ein zweijähriges Mädchen leicht verletzt, als eines der Tiere über ihren Fuß trampelte. Ein sechsjähriger Bub wurde niedergetrampelt und verletzte sich an den Lippen, als er auf den Boden stürzte. Weitere Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. 

Zwei Tiere eingefangen
Die erfolgreiche Flucht der Rinder endete zunächst im ländlichen Gebiet an der Speicherstraße. Ein Tier konnte gemeinsam mit dem Besitzer eingefangen werden, die zwei anderen Rinder rannten in Richtung Speicher davon und begaben sich auf eine Weide. Kurz nach 18 Uhr konnte dort auch das zweite Tier eingefangen werden. Das dritte Rind flüchtete erneut.

Lesen Sie auch:
Der lebensgefährlich Verletzte wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck gebracht.
Mit Rind gefallen
Mann (39) bei Almabtrieb lebensgefährlich verletzt
23.09.2025

Hierbei kam es zu mehreren gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, mehrere Menschen und Einsatzkräfte wurden gefährdet, teilte die Stadtpolizei St. Gallen mit. Da die Einsatzkräfte die Mission, das Tier einzufangen, als aussichtslos einstuften und das Rind zudem überaus aggressiv war, wurde es in Absprache mit dem Besitzer kurz vor 20 Uhr von  einem Wildhüter geschossen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 11°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
8° / 14°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
9° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.106 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
229.191 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.339 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Vorarlberg
Budget 2026
Land verschuldet sich um weitere 200 Millionen
Ein Tier geschossen
Ausgebüxte junge Rinder trampeln über Kinder
Neuer Ländle-Fahrer
Das Team Vorarlberg hat jetzt eine „Bergziege“!
Bregenz-Stürmer
Daniel Nussbaumer will dem Team bald wieder helfen
Ticket in Greifweite
Von Altach aus auf dem Weg zur Weltmeisterschaft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf