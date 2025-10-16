Ausgebüxte junge Rinder trampeln über Kinder

Kurz nach 15 Uhr wurden die Beamten der Stadtpolizei St. Gallen über die Flucht der Rinder vom OLMA-Messegelände verständigt. Die Tiere waren quer über das Gelände gelaufen – einige der Besucher schafften es nicht mehr, rechtzeitig auszuweichen. Dabei wurde ein zweijähriges Mädchen leicht verletzt, als eines der Tiere über ihren Fuß trampelte. Ein sechsjähriger Bub wurde niedergetrampelt und verletzte sich an den Lippen, als er auf den Boden stürzte. Weitere Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.