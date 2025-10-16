„17 Tage eingesperrt wegen Covid! Es war Wahnsinn“

Ein ganzer Ort unter der Glaskuppel! Vor fünf Jahren trafen die strengen Corona-Maßnahmen das beschauliche Kuchl (Salzburg) mit voller Wucht. Zum Jahrestag wagen Bewohner gemeinsam mit der „Krone“ einen Blick zurück ...
Und plötzlich sprach die ganze Welt über Kuchl. Die beschauliche Tennengauer Gemeinde schaffte es im Oktober 2020 rund um den Globus in die Schlagzeilen. Egal ob die „Süddeutsche Zeitung“ oder der „Focus“ – sie alle berichteten über jenen Ort, der wegen des rasanten Anstiegs der Coronafälle kurzfristig von der Außenwelt abgeschnitten wurde.
