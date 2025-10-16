„17 Tage eingesperrt wegen Covid! Es war Wahnsinn“

Und plötzlich sprach die ganze Welt über Kuchl. Die beschauliche Tennengauer Gemeinde schaffte es im Oktober 2020 rund um den Globus in die Schlagzeilen. Egal ob die „Süddeutsche Zeitung“ oder der „Focus“ – sie alle berichteten über jenen Ort, der wegen des rasanten Anstiegs der Coronafälle kurzfristig von der Außenwelt abgeschnitten wurde.