Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verteidigungsmaßnahme

EU plant „Drohnen-Schutzschild“ bis Ende 2026

Außenpolitik
16.10.2025 10:06
Schon bis Ende 2025 sollen die Mitgliedsstaaten laut Kommission „erhebliche Fortschritte bei der ...
Schon bis Ende 2025 sollen die Mitgliedsstaaten laut Kommission „erhebliche Fortschritte bei der Drohnenabwehr erzielen“. Danach soll die gemeinsame Beschaffung moderner Überwachungssysteme und Abwehrtechnik starten.(Bild: artjazz - stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Die EU-Kommission will am Donnerstag ihre neue „Roadmap für Verteidigung“ vorstellen. Ziel des ehrgeizigen Plans ist es, Europas militärische Stärke bis 2030 deutlich auszubauen – mit Schwerpunkt auf Luftverteidigung, Drohnenabwehr und elektronischer Kampfführung. 

0 Kommentare

Erste Teile der neuen Verteidigungsarchitektur könnten bis Ende 2026 einsatzbereit sein, das gesamte System bis Ende 2027. Auch eine engere militärische Zusammenarbeit und mehr Geld für Rüstung stehen auf der Agenda.

Antwort auf Drohnen in europäischen Lufträumen
Auslöser für den Plan waren wiederholte Verletzungen europäischer Lufträume. Die Kommission will nun eine „Europäische Drohnen-Verteidigungsinitiative“ präsentieren – ein flexibles Hightech-System, das feindliche Drohnen erkennen, verfolgen und neutralisieren kann. Es soll sogar fähig sein, „präzise Schläge gegen Bodenziele“ auszuführen. Entwickelt wird das System in Abstimmung mit der NATO.

Lesen Sie auch:
Der NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen beherbergt die AWACS-Flotte, die mit Frühwarn- und ...
Feldjäger im Einsatz
Drohne über deutscher NATO-Basis löst Alarm aus
09.10.2025
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
08.10.2025
Ukrainer oder Rowdys
Kreml: Drohnen in Europa könnten Provokation sein
06.10.2025

„Die jüngsten Verletzungen des Luftraums von EU-Mitgliedstaaten haben die Dringlichkeit verdeutlicht, eine moderne europäische Fähigkeit zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge zu schaffen“, heißt es in dem Papier, das Außenbeauftragte Kaja Kallas und Verteidigungsindustriekommissar Andrius Kubilius vorstellen werden.

Weitere Projekte in Planung
Neben der Drohnenabwehr will die Kommission weitere Projekte starten: Die „Eastern Flank Watch“ soll die Ostgrenze stärken, das „European Air Shield“ die Luftverteidigung koordinieren, und das „European Defence Space Shield“ den Schutz von Satelliten verbessern. Deutschland hat bereits Interesse bekundet, beim „Air Shield“ die Führungsrolle zu übernehmen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.106 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
229.191 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.339 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Außenpolitik
Verteidigungsmaßnahme
EU plant „Drohnen-Schutzschild“ bis Ende 2026
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Neue Waffen für Kiew
Zusagen aus Europa, aber Selenskyj hofft auf Trump
Neue Kürzungspläne
„Die OP-Wartelisten werden wieder länger werden“
Krone Plus Logo
Beim roten Themenrat
SPÖ-Vorstoß: Mietwucher soll bald strafbar werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf