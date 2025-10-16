EU plant „Drohnen-Schutzschild“ bis Ende 2026

Antwort auf Drohnen in europäischen Lufträumen

Auslöser für den Plan waren wiederholte Verletzungen europäischer Lufträume. Die Kommission will nun eine „Europäische Drohnen-Verteidigungsinitiative“ präsentieren – ein flexibles Hightech-System, das feindliche Drohnen erkennen, verfolgen und neutralisieren kann. Es soll sogar fähig sein, „präzise Schläge gegen Bodenziele“ auszuführen. Entwickelt wird das System in Abstimmung mit der NATO.