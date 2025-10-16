Lkw schleifte E-Bike-Fahrer (85) mehrere Meter mit

Lkw-Lenker bemerkte Unfall nicht

Der Lkw-Lenker bemerkte den Unfall zunächst nicht, wurde jedoch von anderen Verkehrsteilnehmern durch Hupsignale und Handzeichen auf den Unfall aufmerksam gemacht. Darauf hielt er das Sattel-Kfz sofort an und leistete gemeinsam mit anderen Verkehrsteilnehmern Erste Hilfe. Der 85-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.