SPÖ-Vorstoß: Mietwucher soll bald strafbar werden

„Freundschaft“, heißt es am Samstag ab 12 Uhr in Wien. Die SPÖ lädt Genossen aus allen Bundesländern zum statutarisch geplanten Themenrat mit dem Arbeitstitel „Leistbares Wohnen“. Was sich abstrakt liest, soll am Wochenende dann in einen konkreten Rahmen gesetzt werden. Wie die „Krone“ vorab erfuhr, planen die Roten eine Resolution zu verabschieden, die beinhaltet, Mietwucher in Zukunft zum Straftatbestand zu machen.