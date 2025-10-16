Spionage: Anklage gegen Ex-Spitzenbeamten Peterlik

Marsalek prahlte mit OPCW-Berichten

Dass ausgerechnet Österreichs einst ranghöchster Diplomat in die Affäre um die ehemaligen Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) verwickelt sein soll, verdeutlicht die Dimension des Falls. Auch der frühere Wirecard-Vorstand Jan Marsalek soll im Besitz der OPCW-Berichte gewesen sein, da er gegenüber Börsianern damit prahlte. Die Ermittler gehen davon aus, dass diese Unterlagen über Egisto Ott und dessen früheren Vorgesetzten Martin Weiss zu Marsalek gelangt sein sollen. Eine gerichtliche Bestätigung für diese Weitergabe konnte jedoch bislang nicht festgestellt werden.