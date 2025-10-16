Streit um Maradona-Wandbild in Neapel ausgebrochen

Wandbild wurde immer populärer

Maradonas Wandbild ist zu einem Symbol für die tiefe Verbundenheit zwischen der Stadt und ihrem argentinischen Fußballidol geworden. Das Wandbild, das ursprünglich von dem Künstler Mario Filardi gemalt wurde, zeigt Maradona im blauen Trikot des SSC Napoli. Es befindet sich an einer Hauswand. Das Mural, das in den Jahren immer populärer geworden ist, wurde bereits mehrfach restauriert, zuletzt nach Maradonas Tod im Jahr 2020. Rund um das Bild hängen Trikots, Fahnen, Fotos und Blumen, die Fans aus aller Welt dorthin bringen.