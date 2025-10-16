Forscher entdeckten „einen der ältesten Saurier“

Lebte am Ende der Trias

Die Forscher entdeckten das Skelett in der nordwestlichen Provinz La Rioja in rund 3000 Metern Höhe und gaben der neuen Art den Namen Huayracursor jaguensis. Sie lebte demnach am Ende des Erdzeitalters Trias. In dieser Zeit waren die ersten Dinosaurier sowie die Urahnen der Säugetiere auf der Erde entstanden, so das Forscherteam.