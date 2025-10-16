Forscher entdeckten „einen der ältesten Saurier“

Sensationsfund in den Anden: Argentinische Forscher haben dort einen der wohl ältesten Dinosaurier entdeckt, die jemals auf der Erde wandelten. Der kleine, langhalsige Dino lebte vor rund 230 Millionen Jahren. Gefunden wurde das nahezu vollständige Skelett des bis dato unbekannten Pflanzenfressers.
Bei dem Fund, den das Paläontologen-Team des argentinischen Forschungsinstituts Conicet machte, könnte es sich um ein wichtiges Puzzleteil in der Dinosaurier-Forschung handeln.
Wir schätzen, dass der Huayracursor zwischen 230 und 225 Millionen Jahre alt ist, was ihn zu einem der ältesten Dinosaurier der Welt macht.
Studienautor Agustín Martinelli
Lebte am Ende der Trias
Die Forscher entdeckten das Skelett in der nordwestlichen Provinz La Rioja in rund 3000 Metern Höhe und gaben der neuen Art den Namen Huayracursor jaguensis. Sie lebte demnach am Ende des Erdzeitalters Trias. In dieser Zeit waren die ersten Dinosaurier sowie die Urahnen der Säugetiere auf der Erde entstanden, so das Forscherteam.
„Wir schätzen, dass der Huayracursor zwischen 230 und 225 Millionen Jahre alt ist, was ihn zu einem der ältesten Dinosaurier der Welt macht“, erklärte Agustín Martinelli, einer der Autoren der Studie über den sensationellen Fund, die im Fachblatt „Nature“ veröffentlicht wurde.
Und so sah der bis dato unbekannte Dino aus:
Die neu entdeckte Art könne mit anderen Pflanzen fressenden, langhalsigen Dinosauriern verwandt sein, so Martinelli. Ein ausgewachsenes Exemplar sei wahrscheinlich rund zwei Meter lang und 18 Kilogramm schwer gewesen.
Außer dem Schädel des Sauriers fanden die Forscher auch seine vollständige Wirbelsäule bis zum Schwanz und nahezu die gesamten Knochen von vorderen und hinteren Extremitäten. Die Studienautoren gehen davon aus, dass das nahezu vollständige Skelett ein neuer Referenzpunkt in der Erforschung der Entwicklung der Dinosaurier werden könnte.
