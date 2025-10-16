WM-Wahnsinn! Zweiter Ersatzgoalie wird zum Helden

Marokko steht bei der U20-WM im Finale – und das dank des zweiten Ersatztorhüters!
Rekordsieger Argentinien und Marokko bestreiten das Finale der U20-Weltmeisterschaft in Chile. Der sechsfache Champion setzte sich am Mittwoch im Halbfinale gegen Kolumbien dank eines Treffers von Mateo Silvetti (72.) gegen Kolumbien 1:0 durch. Marokko gewann mit Smail Bakhty, Innenverteidiger von Zweitligist Sturm Graz II, gegen Frankreich nach einem 1:1 nach 90 und 120 Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen. Matchwinner war der zweite Ersatztorhüter der Afrikaner.
Zwei Elfmeter pariert
Abdelhakim Mesbahi wurde kurz vor Ablauf der Verlängerung extra für das Elferschießen eingewechselt und parierte zwei Schüsse der Franzosen.
Mesbahi ersetzte Ibrahim Gomis, der in der 64. Minute für den verletzten Yanis Benchaouch eingewechselt worden war. Marokko steht erstmals im Endspiel (Sonntag in Santiago de Chile), Argentinien erstmals seit 2007.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.