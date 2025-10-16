Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sensationell im Finale

WM-Wahnsinn! Zweiter Ersatzgoalie wird zum Helden

Fußball International
16.10.2025 11:15
Abdelhakim Mesbahi (li.) wurde gebührend gefeiert.
Abdelhakim Mesbahi (li.) wurde gebührend gefeiert.(Bild: AFP/JAVIER TORRES)

Marokko steht bei der U20-WM im Finale – und das dank des zweiten Ersatztorhüters!

0 Kommentare

Rekordsieger Argentinien und Marokko bestreiten das Finale der U20-Weltmeisterschaft in Chile. Der sechsfache Champion setzte sich am Mittwoch im Halbfinale gegen Kolumbien dank eines Treffers von Mateo Silvetti (72.) gegen Kolumbien 1:0 durch. Marokko gewann mit Smail Bakhty, Innenverteidiger von Zweitligist Sturm Graz II, gegen Frankreich nach einem 1:1 nach 90 und 120 Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen. Matchwinner war der zweite Ersatztorhüter der Afrikaner.

Zwei Elfmeter pariert
Abdelhakim Mesbahi wurde kurz vor Ablauf der Verlängerung extra für das Elferschießen eingewechselt und parierte zwei Schüsse der Franzosen.

Mesbahi ersetzte Ibrahim Gomis, der in der 64. Minute für den verletzten Yanis Benchaouch eingewechselt worden war. Marokko steht erstmals im Endspiel (Sonntag in Santiago de Chile), Argentinien erstmals seit 2007.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.106 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
229.191 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.339 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Fußball International
Gesicht verhüllt
Streit um Maradona-Wandbild in Neapel ausgebrochen
Sensationell im Finale
WM-Wahnsinn! Zweiter Ersatzgoalie wird zum Helden
Teamchef entlassen
WM-Traum geplatzt: Jetzt muss Legende gehen!
Teamfrieden gefährdet
Konfliktpotenzial zwischen Ousmane Dembele und PSG
Women‘s Europa Cup
Elfmeter-Thriller! Austria steht im Achtelfinale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf