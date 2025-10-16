WM-Wahnsinn! Zweiter Ersatzgoalie wird zum Helden

Rekordsieger Argentinien und Marokko bestreiten das Finale der U20-Weltmeisterschaft in Chile. Der sechsfache Champion setzte sich am Mittwoch im Halbfinale gegen Kolumbien dank eines Treffers von Mateo Silvetti (72.) gegen Kolumbien 1:0 durch. Marokko gewann mit Smail Bakhty, Innenverteidiger von Zweitligist Sturm Graz II, gegen Frankreich nach einem 1:1 nach 90 und 120 Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen. Matchwinner war der zweite Ersatztorhüter der Afrikaner.