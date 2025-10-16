Kaspers Red Wings bezwingen NHL-Titelverteidiger

Marco Kasper und die Detroit Red Wings haben ihren guten Saisonstart in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL fortgesetzt. Die Red Wings feierten am Mittwoch einen 4:1-Heimsieg gegen Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers und nach der Auftaktniederlage gegen die Montreal Canadiens damit den dritten Sieg in Folge.
Das Team des Kärntner Stürmers ging durch Mason Appleton (23.) und Patrick Kane (30./PP) 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Brad Marchand (35.) fixierten Appleton (59.) und Michael Rasmussen (60.) mit zwei Treffern ins leere Tor den Sieg.
