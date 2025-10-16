Ofner sagt für Wien ab, Davis-Cup-Held rückt nach

„Nie richtig schmerzfrei“

„Ich war seit meiner Rückkehr auf den Tennisplatz leider nie richtig schmerzfrei, in letzter Zeit sind die Beschwerden immer größer geworden. Ich hätte natürlich sehr gerne in Wien gespielt, aber aufgrund meiner körperlichen Verfassung muss ich für eines meiner großen Saison-Highlights leider absagen“, erklärte Ofner, der sich nun genaueren Untersuchungen am Handgelenk und den Fersen unterziehen wird.