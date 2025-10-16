Ofner sagt für Wien ab, Davis-Cup-Held rückt nach

Der Körper spielt nicht mit: Sebastian Ofner verzichtet auf ein Antreten in Wien! Davis-Cup-Held Jurij Rodionov rückt in das Hauptfeld der Erste Bank Open nach.
Dank einer Wildcard wäre Sebastian Ofner bei den mit 2.736.875 Euro dotierten Erste Bank Open im Hauptbewerb dabei gewesen. Doch Probleme mit dem rechten Handgelenk und den beiden Fersen verhindern ein Antreten des 29-Jährigen in Wien.
„Nie richtig schmerzfrei“
„Ich war seit meiner Rückkehr auf den Tennisplatz leider nie richtig schmerzfrei, in letzter Zeit sind die Beschwerden immer größer geworden. Ich hätte natürlich sehr gerne in Wien gespielt, aber aufgrund meiner körperlichen Verfassung muss ich für eines meiner großen Saison-Highlights leider absagen“, erklärte Ofner, der sich nun genaueren Untersuchungen am Handgelenk und den Fersen unterziehen wird.
Chance für Rodionov
Turnierdirektor und Ofner-Manager Herwig Straka vergab die nun frei gewordene Wildcard an Jurij Rodionov. Für den Davis-Cup-Helden von Debrecen, der im September zwei Punkte zum 3:2-Triumph gegen Ungarn beigesteuert und damit das rot-weiß-rote Team zum Final 8 im November nach Bologna geführt hat, ist es der dritte Auftritt im Hauptbewerb der Erste Bank Open nach 2020 und 2022.
