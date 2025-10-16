Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unglück befürchtet

Frau aus München vermisst – Spur nach Innsbruck

Tirol
16.10.2025 11:15
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort dieser Frau machen?
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort dieser Frau machen?(Bild: Christof Birbaumer, Polizei)

Großes Bangen und Rätselraten herrscht derzeit um eine vermisste Frau aus München! Die 49-jährige Deutsche ist seit Dienstag wie vom Erdboden verschluckt – ihr Auto wurde unversperrt in Innsbruck aufgefunden. Suchaktionen blieben bisher erfolglos. Ein Unglück wird befürchtet.

0 Kommentare

Das letzte Lebenszeichen der Frau gab es in der Nacht auf Dienstag. Sie verließ dann ihre Wohnung in München und ist seither verschwunden. Die einzige Spur führte bisher nach Innsbruck. „Dort wurde das Fahrzeug der Frau am Dienstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, im Bereich Wiltenberg unversperrt aufgefunden“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Wer hat die Vermisste gesehen?
Wer hat die Vermisste gesehen?(Bild: Polizei)

Suchaktionen und Erhebungen erfolglos
Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch seien Suchaktionen sowie weitere Erhebungen zum Aufenthaltsort der Deutschen durchgeführt worden. Sämtliche Ermittlungen blieben bis dato erfolglos! „Es wird ein Unglücksfall befürchtet. Von den Angehörigen der Abgängigen wird ausdrücklich um Öffentlichkeitsfahndung ersucht“, betont die Tiroler Exekutive.

Beschreibung der Vermissten

  • Die Abgängige ist circa 1,70 Meter groß und rund 80 Kilogramm schwer.
  • Die hat orange/blonde, nackenlange Haare.
  • Die Bekleidung der Frau zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ist nicht bekannt. Üblicherweise trägt sie blaue Jeans oder eine schwarze Hose.

Die Ermittler hoffen auf Mithilfe der Bevölkerung. Zweckdienliche Hinweise an die Innsbrucker Kripo unter der Telefonnummer: 059 133/75 3333.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
MünchenTirolInnsbruck
SuchaktionUnglückAuto
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.106 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
229.191 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.339 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf