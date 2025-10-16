Frau aus München vermisst – Spur nach Innsbruck

Das letzte Lebenszeichen der Frau gab es in der Nacht auf Dienstag. Sie verließ dann ihre Wohnung in München und ist seither verschwunden. Die einzige Spur führte bisher nach Innsbruck. „Dort wurde das Fahrzeug der Frau am Dienstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, im Bereich Wiltenberg unversperrt aufgefunden“, heißt es vonseiten der Ermittler.