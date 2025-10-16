Frau aus München vermisst – Spur nach Innsbruck

Großes Bangen und Rätselraten herrscht derzeit um eine vermisste Frau aus München! Die 49-jährige Deutsche ist seit Dienstag wie vom Erdboden verschluckt – ihr Auto wurde unversperrt in Innsbruck aufgefunden. Suchaktionen blieben bisher erfolglos. Ein Unglück wird befürchtet.
Das letzte Lebenszeichen der Frau gab es in der Nacht auf Dienstag. Sie verließ dann ihre Wohnung in München und ist seither verschwunden. Die einzige Spur führte bisher nach Innsbruck. „Dort wurde das Fahrzeug der Frau am Dienstagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, im Bereich Wiltenberg unversperrt aufgefunden“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Suchaktionen und Erhebungen erfolglos
Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch seien Suchaktionen sowie weitere Erhebungen zum Aufenthaltsort der Deutschen durchgeführt worden. Sämtliche Ermittlungen blieben bis dato erfolglos! „Es wird ein Unglücksfall befürchtet. Von den Angehörigen der Abgängigen wird ausdrücklich um Öffentlichkeitsfahndung ersucht“, betont die Tiroler Exekutive.
Die Ermittler hoffen auf Mithilfe der Bevölkerung. Zweckdienliche Hinweise an die Innsbrucker Kripo unter der Telefonnummer: 059 133/75 3333.
