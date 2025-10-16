Vegane Burgerkette will das Ruder herumreißen

Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung wurden drei Standorte in Deutschland geschlossen. Derzeit ist Swing Kitchen mit Filialen in Wien, Graz und Innsbruck sowie in der Schweiz vertreten. Die Insolvenz der Holding bedeute nicht, dass weitere Gesellschaften der Gruppe insolvenzgefährdet seien, teilte der KSV 1870 bereits bei Insolvenzeröffnung mit.