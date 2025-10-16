Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nun soll China folgen

Laut Trump will Indien kein Öl mehr aus Russland

Außenpolitik
16.10.2025 11:20
Ölfässer auf dem Gelände einer Raffinerie in Chennai
Ölfässer auf dem Gelände einer Raffinerie in Chennai(Bild: APA/AFP/ARUN SANKAR)

Mit dieser Meldung hat Donald Trump aufhorchen lassen und sogar die Ölpreise steigen lassen. Dem US-Staatschef zufolge will nämlich Indien Öl-Importe aus Russland stoppen. Dies habe ihm der indische Regierungschef Narendra Modi versichert, erklärte Trump am Mittwoch.

0 Kommentare

Die USA hatten Indien im August mit Strafzöllen belegt, weil das Land Energiehandel mit Russland betreibt. Washington will diesen stoppen, um Russland wirtschaftlich zu schwächen und damit die Finanzierung des Kriegs in der Ukraine zu erschweren. Die Energiegeschäfte sind für Russland eine wichtige Einnahmequelle. Trump sagte, der indische Stopp des Kaufs von Öl aus Russland sei ein großer Schritt. Der Prozess dazu sei bald abgeschlossen. Nun gelte es, China dazu bringen, dasselbe zu tun.

Indiens Premier Narendra Modi während eines Besuchs im Weißen Haus im Februar 2025
Indiens Premier Narendra Modi während eines Besuchs im Weißen Haus im Februar 2025(Bild: AP/Alex Brandon)

Die USA erheben auf indische Einfuhren derzeit zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent. In den vergangenen Wochen hatte Trump Richtung Indien dann wieder mildere Töne angeschlagen und angekündigt, mit dem Land wieder über Handelsbeziehungen zu sprechen. Modi hatte er als einen „sehr guten Freund“ bezeichnet.

Lesen Sie auch:
Trump verhängt Strafzölle gegen die Handelspartner Russlands und verlangt von Europa, das auch ...
Mehr Druck auf Putin
Trump fordert von EU 100-Prozent-Zölle gegen China
10.09.2025
Wirtschaft zittert
US-Zölle gegen Indien wegen Kreml-Öldeals in Kraft
27.08.2025
Trumps Maßnahme wirkt
Wegen Sanktionen: Russland verscherbelt Öl billig
14.08.2025

Bericht: Indische Raffinerien bereiten sich auf Stopp vor
Indien hat sich zu dem Importstopp noch nicht geäußert. Am Donnerstag hielt die Regierung in Neu-Delhi lediglich fest, dass man folgende Ziele verfolge: stabile Energiepreise und eine sichere Versorgung. Die Nachrichtenagentur Reuters schrieb am Donnerstag allerdings von indischen Raffinerien, die sich auf ein Szenario ohne russische Lieferungen vorbereiteten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.106 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
229.191 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.339 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Außenpolitik
Nun soll China folgen
Laut Trump will Indien kein Öl mehr aus Russland
Verteidigungsmaßnahme
EU plant „Drohnen-Schutzschild“ bis Ende 2026
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Neue Waffen für Kiew
Zusagen aus Europa, aber Selenskyj hofft auf Trump
Neue Kürzungspläne
„Die OP-Wartelisten werden wieder länger werden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf