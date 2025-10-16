Sexy Dessous, ein Babybauch & ein großes Comeback

Hadid zurück am Laufsteg

Doch eine sorgte neben all dem Glitzer und Glamour für den Gänsehaut-Moment des Abends: Bella Hadid. Denn die 29-Jährige, die an einer chronischen Lyme-Borreliose leidet, hatte sich zuletzt aus gesundheitlichen Gründen monatelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Noch vor wenigen Wochen schockte sie ihre Fans mit besorgniserregenden Fotos aus dem Spital.