Victoria‘s-Secret-Show

Sexy Dessous, ein Babybauch & ein großes Comeback

Star-Style
16.10.2025 06:31
Bella Hadid feierte in New York ihr großes Laufsteg-Comeback in sexy Dessous.
Bella Hadid feierte in New York ihr großes Laufsteg-Comeback in sexy Dessous.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Die Model-Engel fliegen wieder! Am Mittwochabend schwebten Schönheiten wie Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Emily Ratajkowski und Ashley Graham in New York über den Laufsteg von Victoria‘s Secret. Es gab wie immer viele heiße Looks zu bestaunen – aber auch einen Babybauch und ein fulminantes Comeback!

0 Kommentare

Erst im letzten Jahr wurde die legendäre Victoria‘s-Secret-Show nach jahrelanger Pause wiederbelebt. In diesem Jahr sollte die heiße Dessous-Schau aber noch aufregender ausfallen!

Und deshalb gab es in New York nicht nur jede Menge heiße Dessous und die Schönsten der Schönen zu bewundern, sondern auch jede Menge Flügel, Strass und Federn.

Die Model-Engel fliegen wieder!
Die Model-Engel fliegen wieder!(Bild: AP/Evan Agostini)

Hadid zurück am Laufsteg
Doch eine sorgte neben all dem Glitzer und Glamour für den Gänsehaut-Moment des Abends: Bella Hadid. Denn die 29-Jährige, die an einer chronischen Lyme-Borreliose leidet, hatte sich zuletzt aus gesundheitlichen Gründen monatelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Noch vor wenigen Wochen schockte sie ihre Fans mit besorgniserregenden Fotos aus dem Spital. 

Bella Hadid sorgte mit ihrem Auftritt für Gänsehaut.
Bella Hadid sorgte mit ihrem Auftritt für Gänsehaut.(Bild: AP/Evan Agostini)
Die Model-Schönheit kehrte nach wochenlanger Auszeit auf den Laufsteg zurück.
Die Model-Schönheit kehrte nach wochenlanger Auszeit auf den Laufsteg zurück.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Am Mittwoch zeigte sich Hadid schließlich wie Phoenix aus der Asche sexy und strahlend wie eh und je gleich zwei Looks am Dessous-Laufsteg – einmal in einem silbernen Funkel-Look samt Engelsflügeln, um dann im feurig roten Ensemble mit Strumpfband noch eins draufzusetzen.

Unterstützung am Laufsteg bekam sie übrigens von Schwester Gigi Hadid, die selbstverständlich ebenfalls über den Laufsteg schweben durfte.

Auch Gigi Hadid schwebte wieder über den Laufsteg.
Auch Gigi Hadid schwebte wieder über den Laufsteg.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Ein Engel auf Erden ...
Ein Engel auf Erden ...(Bild: AP/Evan Agostini)

Tookes zeigte kugelrundes Glück
Doch Hadid war längst nicht die einzige Beauty, die an diesem Abend für Aufsehen sorgte. Emotional wurde es schließlich auch, als Model-Kollegin Jasmine Tookes mit kugelrundem Babybauch den Laufsteg enterte und diesen lediglich mit einem glitzernden, perlenbesetzten Netzkleid bedeckt hatte. Das Publikum jubelte, viele hatten Tränen in den Augen. 

Jamsine Tookes präsentierte ihren Babybauch am Laufsteg.
Jamsine Tookes präsentierte ihren Babybauch am Laufsteg.(Bild: AP/Evan Agostini)

Ein Auftritt, der wohl auch die Neuausrichtung von Victoria‘s Secret unterstreichen sollte. Denn seit dem Dessous-Comeback im letzten Jahr setzt sich die Marke dafür ein, Frauen in allen Facetten zu zeigen – aber immer stark und sinnlich zugleich!

(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Sexy Engel am Laufsteg
Weshalb auch in diesem Jahr nicht nur perfekt trainierte Körper, sondern auch viel Weiblichkeit am Laufsteg zu sehen war. Besonders heiß: Model Ashley Graham, die in schwarzer Spitze und mit passenden Flügeln für Begeisterung in der Front Row sorgte. 

Klicken Sie sich hier durch weitere Wow-Momente der diesjährigen Victoria‘s-Secret-Show:

Es war also eine Show voller Überraschungen, sexy Momente und Gänsehaut. Und natürlich nicht nur mit altbekannten Gesichtern wie Alessandra Ambrosio, Irina Shayk, Behati Prinsloo oder Adriana Lima, sondern auch viel frischem Wind durch Jungstars wie Lila Moss oder Iris Law. Die Engel fliegen wieder – und zwar so sexy wie nie zuvor!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
