Photovoltaik-Firma Solenso meldet Insolvenz an

Als primäre Insolvenzursachen werden laut Schuldnerangaben der Markt- und Preisverfall im Photovoltaik-Sektor, Liquiditätsschwierigkeiten im Zusammenhang mit der anhängigen Insolvenz der Andreas Steiner Systemtechnik GmbH am LG Wels, die Fälligstellung einer Kreditlinie sowie die gedämpfte Investitionsbereitschaft der Marktteilnehmer genannt. Diese Faktoren führten zu einem Umsatz- und Margenrückgang der Solenso & Co. GmbH.