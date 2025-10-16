Photovoltaik-Firma Solenso meldet Insolvenz an

Die Solenso & Co. GmbH, ein Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien, hat am Landesgericht Salzburg Insolvenz angemeldet. Gegenstand der Firma ist die Planung und Errichtung von Photovoltaik-Anlagen sowie der Handel mit Photovoltaik-Komponenten und Waren aller Art.
Von der Insolvenz betroffen sind rund 30 Gläubiger und 17 Dienstnehmer. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf etwa 1,25 Millionen Euro. Die Aktiva des Unternehmens sind derzeit noch zu eruieren. Die erste Gläubigerversammlung findet am 17. Dezember 2025 um 11.45 Uhr am Landesgericht Salzburg statt.
Als primäre Insolvenzursachen werden laut Schuldnerangaben der Markt- und Preisverfall im Photovoltaik-Sektor, Liquiditätsschwierigkeiten im Zusammenhang mit der anhängigen Insolvenz der Andreas Steiner Systemtechnik GmbH am LG Wels, die Fälligstellung einer Kreditlinie sowie die gedämpfte Investitionsbereitschaft der Marktteilnehmer genannt. Diese Faktoren führten zu einem Umsatz- und Margenrückgang der Solenso & Co. GmbH.
