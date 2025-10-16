Nach Karriereende: Ex-ÖSV-Adler wechselt zum ORF

„Habe meine meisten Sachen verschenkt“

Kamerasprünge wird’s von ihm aber keine geben. „Ich bin so lange die Schanzen runtergesprungen, ich war richtig froh, wie ich die Skier ins Eck stellen konnte. Ich habe auch meine meisten Sachen verschenkt. Daher werde ich nicht mit der Kamera springen, dieses Thema ist für mich erledigt“, betont Hayböck im ORF-Interview. Sein ORF-Debüt feiert er bereits am Samstag beim Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach.