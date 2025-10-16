Vorteilswelt
Neues Abenteuer

Nach Karriereende: Ex-ÖSV-Adler wechselt zum ORF

Ski Nordisch
16.10.2025 10:09
Michael Hayböck ist künftig für den ORF im Einsatz.
Michael Hayböck ist künftig für den ORF im Einsatz.(Bild: ANDREAS TRÖSTER)

Neue Aufgabe für Michael Hayböck: Österreichs einstiger Top-Adler, der Ende März seine Karriere beendet hatte, wechselt zum ORF.

0 Kommentare

Wie der Sender bekannt gab, wird der 34-jährige Oberösterreicher ab der kommenden Saison das Experten-Team verstärken.

Michael Hayböck
Michael Hayböck(Bild: GEPA)

„Habe meine meisten Sachen verschenkt“
Kamerasprünge wird’s von ihm aber keine geben. „Ich bin so lange die Schanzen runtergesprungen, ich war richtig froh, wie ich die Skier ins Eck stellen konnte. Ich habe auch meine meisten Sachen verschenkt. Daher werde ich nicht mit der Kamera springen, dieses Thema ist für mich erledigt“, betont Hayböck im ORF-Interview. Sein ORF-Debüt feiert er bereits am Samstag beim Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach.

Zahlreiche Erfolge
Hayböck gewann in seiner 15-jährigen Weltcuplaufbahn fünf Einzelbewerbe. Bei Großereignissen jubelte er mit seinen österreichischen Teamkollegen über neun Podestplätze, allen voran über Silber bei Olympia 2014 und mehrere WM-Medaillen.

