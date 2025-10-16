Nach Karriereende: Ex-ÖSV-Adler wechselt zum ORF

Neue Aufgabe für Michael Hayböck: Österreichs einstiger Top-Adler, der Ende März seine Karriere beendet hatte, wechselt zum ORF.
Wie der Sender bekannt gab, wird der 34-jährige Oberösterreicher ab der kommenden Saison das Experten-Team verstärken.
„Habe meine meisten Sachen verschenkt“
Kamerasprünge wird’s von ihm aber keine geben. „Ich bin so lange die Schanzen runtergesprungen, ich war richtig froh, wie ich die Skier ins Eck stellen konnte. Ich habe auch meine meisten Sachen verschenkt. Daher werde ich nicht mit der Kamera springen, dieses Thema ist für mich erledigt“, betont Hayböck im ORF-Interview. Sein ORF-Debüt feiert er bereits am Samstag beim Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach.
Zahlreiche Erfolge
Hayböck gewann in seiner 15-jährigen Weltcuplaufbahn fünf Einzelbewerbe. Bei Großereignissen jubelte er mit seinen österreichischen Teamkollegen über neun Podestplätze, allen voran über Silber bei Olympia 2014 und mehrere WM-Medaillen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.