Seltene Wildesel neu im Tiergarten Schönbrunn

Eigene Steppe geschaffen

Damit sich die seltenen Wildesel in Wien wohlfühlen, wurde für sie eine eigene Steppe geschaffen. Der Boden ist besonders hart, um die Hufe auf natürliche Weise abzunutzen, Sandflächen laden zum Wälzen ein, und ein Teich mit mehreren Wasserstellen sorgt für Abkühlung. Auch Sträucher und Bäume bieten Schatten und Schutz vor der Sonne.