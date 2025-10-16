Pizzera über Sexszene mit Silvia Schneider

Drunter und drüber geht es in der neuen Actionkomödie „Neo Nuggets“. Vor der Premiere wurde auch Intimes ausgeplaudert.
Es war DAS Gesprächsthema vor dem Kinostart von „Neo Nuggets“, der Fortsetzung des Erfolgs „Pulled Pork“ mit dem Austropop-Duo Paul Pizzera und Otto Jaus: Die Sexszene von Pizzera mit Silvia Schneider.
Mit gewohntem Grinser im Gesicht berichtet der Musiker und Schauspieler der „Krone“: „Unfassbar würdelos ist dieses fleischfarbene Hauberl, das man für den Penis umschnallt. Als Silvia dann aufgehört hat, zu lachen, konnten wir auch endlich drehen.“
Wer das Ergebnis sehen will, hat ab sofort die Gelegenheit dazu. Das taten an dem Abend (von „Krone“ Lady Sasa Schwarzjirg moderiert) bereits Anna Strigl, die mitspielte, mit Kabarettist und „Dancing Stars“-Profi Herby Stanonik, sowie Neo-Single Melissa Naschenweng.
