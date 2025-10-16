Vorteilswelt
Sie hat lange gelacht

Pizzera über Sexszene mit Silvia Schneider

Adabei Österreich
16.10.2025 10:17
Hatten Spaß am Set und bei der Premiere: Pizzera, Jaus und Schneider
Hatten Spaß am Set und bei der Premiere: Pizzera, Jaus und Schneider(Bild: Imre Antal)

Drunter und drüber geht es in der neuen Actionkomödie „Neo Nuggets“. Vor der Premiere wurde auch Intimes ausgeplaudert.

Es war DAS Gesprächsthema vor dem Kinostart von „Neo Nuggets“, der Fortsetzung des Erfolgs „Pulled Pork“ mit dem Austropop-Duo Paul Pizzera und Otto Jaus: Die Sexszene von Pizzera mit Silvia Schneider.

Mit gewohntem Grinser im Gesicht berichtet der Musiker und Schauspieler der „Krone“: „Unfassbar würdelos ist dieses fleischfarbene Hauberl, das man für den Penis umschnallt. Als Silvia dann aufgehört hat, zu lachen, konnten wir auch endlich drehen.“

Edelfan: Herby Stanonik und Anna Strigl
Edelfan: Herby Stanonik und Anna Strigl(Bild: Imre Antal)
Pizzera und Jaus mit „Krone“-Lady Schwarzjirg
Pizzera und Jaus mit „Krone“-Lady Schwarzjirg(Bild: Imre Antal)

Wer das Ergebnis sehen will, hat ab sofort die Gelegenheit dazu. Das taten an dem Abend (von „Krone“ Lady Sasa Schwarzjirg moderiert) bereits Anna Strigl, die mitspielte, mit Kabarettist und „Dancing Stars“-Profi Herby Stanonik, sowie Neo-Single Melissa Naschenweng. 

Ähnliche Themen
Silvia SchneiderOtto Jaus
Kinostart
Loading
