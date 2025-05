250 Krankenkassen-Chefs auf Luxus-Seminar im Hotel

Luftballons auf Bobbycars

Nun ja – der genaue Programmablauf ist nicht bekannt. Bilder belegen aber, wie Luftballone aufgeblasen und auf Bobbycars montiert wurden sowie eifriges Werken bei Bastelworkshops. „ÖGK wir lochen alle Bälle ein“ ist da auf einem ÖGK-Plakat im Hotel samt Golfclub zu lesen. In einer internen Rückschau nach dem Treffen im Jahr 2024 wurde der dortige Aufenthalt so zusammengefasst: „Welch geniale Baumeister unsere Führungskräfte jenseits der Schreibtische sind, zeigte sich nicht nur in den Gruppennamen. Mission Impossible, Ballonfahrt, Team up in the air, ÖGKar, Pendeltruppe und viele mehr bastelten da intensiv am gemeinsamen Erfolg“. Bei einer internen Analyse zu Einsparungspotenzialen in der Kasse werden unter dem Punkt Klausuren sogar satte 500.000 Euro angeführt. Das lässt Raum für Spekulationen. Bei der Kasse ist man jedenfalls aber um Aufklärung bemüht.