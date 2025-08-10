Die heilenden Wunder des Glaubens in Maria Langegg

In den Vitrinen liegen die stummen Zeugen der Dankbarkeit: Krücken, Rollstühle oder kleine Silberherzen – Votivgaben, die von Genesung erzählen. Manche sind schlicht, andere kunstvoll gearbeitet, doch jede trägt ein Schicksal in sich, das keine Jahreszahlen braucht, um tief im Inneren zu berühren. Einige Schritte weiter öffnet sich die Bibliothek. Zwischen den Regalen liegt der Duft von Holz, Staub und Zeit. Granser schlägt behutsam ein altes Buch auf – oder besser gesagt: Er löst eine Klammer, welche die Seiten zusammenhält. Einst war das nötig, um die uralten Schriften vor Feuchtigkeit, Ruß und Insekten zu schützen.