Das Sprintrennen in Motegi – ab 8 Uhr LIVE

„Brutal, oida!“ Bayerns Kane stellt Rekord auf
Geschichte geschrieben
Der MotoGP-Zirkus macht am Twin Ring Motegi halt. Das Sprintrennen beginnt um 8 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Marc Marquez hat bereits in Japan die Chance, sich zum Weltmeister zu krönen. Dafür muss er Motegi mit 185 Punkten Vorsprung auf seinen Bruder Alex verlassen, aktuell trennen die beiden 182 Zähler. Heißt: Selbst wenn Marc heute gewinnt, könnte Alex am Sonntag rein rechnerisch noch einmal zurückschlagen. Dass sich der 32-jährige Ducati-Pilot die Krone aufsetzt, ist jedoch nur eine Frage der Zeit ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.