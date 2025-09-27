Das Sprintrennen in Motegi – ab 8 Uhr LIVE

Marc Marquez hat bereits in Japan die Chance, sich zum Weltmeister zu krönen. Dafür muss er Motegi mit 185 Punkten Vorsprung auf seinen Bruder Alex verlassen, aktuell trennen die beiden 182 Zähler. Heißt: Selbst wenn Marc heute gewinnt, könnte Alex am Sonntag rein rechnerisch noch einmal zurückschlagen. Dass sich der 32-jährige Ducati-Pilot die Krone aufsetzt, ist jedoch nur eine Frage der Zeit ...