„Er war schon blau und hatte keinen Puls mehr“

Wiedersehen mit Freudentränen

Rund drei Wochen später gab es ein emotionales Wiedersehen zwischen dem Pensionisten und seiner Lebensretterin auf der Rotkreuz-Dienststelle: „Er hat erzählt, dass er einen Stent eingesetzt bekommen hat, und sich unter Freudentränen bei mir bedankt“, sagt Preuner. Sie betont: „Wenn das Team rundherum nicht so funktioniert hätte und ohne Defi hätte das ganz anders ausgehen können.“ Für die erfahrene Sanitäterin – sie ist seit 16 Jahren dabei – war es übrigens nicht die erste Reanimation. „Aber die erste mit so gutem Ausgang.“